製造業採購相對保守 9月PMI指數連七月緊縮

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中華經濟研究院2日發布9月台灣採購經理人指數（PMI），回升2.7個百分點至48.2，是連續七個月緊縮，顯示廠商依舊保守看待景氣。不過，中經院院長葉俊顯說，部分產業冒出復甦火花，雖呈現不均衡復甦，但期盼星火可以燎原。

PMI以50為榮枯線，當指數高於50，代表景氣呈現擴張，反之則代表緊縮。這次五項組成指標，經季調新增訂單、生產轉為擴張，但人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間下降，存貨持續緊縮。另製造業未來六個月展望指數已連續17個月緊縮，但回升2.6個百分點至44.7。

葉俊顯分析，9月PMI仍緊縮，但速度有趨緩，部分產業冒出復甦的火花，呈現不均衡復甦，期盼復甦的星火可以燎原。其中，化學生技醫療產業跟部分電子暨光學產業出現短急單，使得新增訂單和生產中斷緊縮的趨勢轉為擴張，但是廠商依舊保守看待景氣，採購未出現明顯擴張。

葉俊顯也說，製造業景氣第三季不如預期，但第四季看來並沒有更壞。終端需求目前還沒有看到，訂單大部分是短急單，業者為了避免看錯趨勢及確保資金流量，對未來展望並沒有恐慌，但是仍然很保守，甚至觀望到明年農曆年後都採取延單、緩出的保守採購策略。

此外，9月台灣非製造業採購經理人指數MNI為53.5，已連續11個月擴張。葉俊顯說，消費旅遊轉往國外以及股市回跌，使得擴張力道進一步趨緩，期盼雙十、雙十一百貨周年慶，以及年底會議展期和節慶能增添內需消費旅遊力道。

另外，國發會日前公布8月景氣燈號，出現連續十顆代表景氣低迷的藍燈，龔明鑫2日表示，「9月或許有機會轉正」成黃藍燈，第四季脫離藍燈泥沼機會很大。

談到經濟成長，龔明鑫說，明年投資會恢復正的成長，惟全世界還有一些風險存在，包含貨幣政策導致升息，以及大陸經濟也是很大變數，另俄烏政爭膠著恐怕影響能源，最後是極端氣候導致大眾物資價格的波動。對於明年是否可能有二次通膨？他則說「應該還好」，CPI預計降到2％以下。