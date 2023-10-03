恐加速日圓貶值速度 日銀加碼購債 阻升日債殖利率

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本10年期公債殖利率2日升抵10年新高後，日本銀（央）行宣布4日將加碼買進日債，此舉也彰顯日銀企圖遏止日債殖利率續升的決心。不過分析師也提到日銀增加購債操作，恐將加速日圓貶值速度。

日本10年期公債殖利率在10月首個交易日勁揚到0.775％，創下2013年9月以來新高。此外20年與30年期公債殖利率也同步走高。

為阻升日債殖利率，日銀發表聲明表示，將在4日額外購進5到10年期的日本公債，不過它並沒有透露購買規模。該央行上月29日曾進場購買3千億日圓的5到10年期公債。

在日銀宣布加碼買債後，日圓持續走貶，盤中最低曾達149.82兌1美元，與日銀去年進場干預的150日圓大關僅有咫尺之距。

三菱UFJ金融集團執行基金經理人Masayuki Koguchi指出，日銀為避免日債殖利率走高，決定增加購債操作做法，恐將加速日圓貶勢。

外界認為，帶動日債殖利率攀升的主要因素是日銀稍早公布的9月會議紀錄，與會成員多認為日本邁向通膨目標已有明顯進展，因此有必要為退出當前的超級寬鬆貨幣政策進行討論。

其中有一名成員指出，日本實現持續與穩定的2％通膨目標已是指日可待。不過考量到國內外經濟前景依然呈現高度不確定性，日銀在最後仍決定持續維持貨幣政策不動。

不過透過市場利率走勢，暗示日本長期公債殖利率還可能進一步升高。日本10年期隔夜指數交換利率2日曾觸抵0.985％，逼近日銀設定的1％門檻上限。該交換利率是投資者用來避險或押注日債殖利率變化的重要指標。

岡三證券資深債券策略師Naoya Hasegawa表示，長期與超長期日債正面臨上行壓力，其最大因素為市場對於日銀可能調整貨幣政策的揣測已經升高。