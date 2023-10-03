日經指數洗三溫暖 非製造業樂觀情緒 逾30年最高

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日銀（日本央行）2日公布的短觀調查報告顯示，企業信心獲得改善，非製造業企業的樂觀情緒更是升抵逾30年最高，為日股帶來挹注，日經指數一度大漲逾500點，但高利率烏雲罩頂引發賣壓，使終盤由紅翻黑。

受惠於短觀報告展現企業信心升溫，加上前一日美國政府關門危機暫時解除，日圓貶至近一年低點帶動出口類股勁揚，使日經225指數2日早盤一度勁揚逾500點或1.7％，但因日公債殖利率節節上揚，該指數收跌0.31％至31,759.88點，失守3.2萬關卡。

該份季度短觀報告指出，大型製造商在9月信心指數揚升至9，優於6月調查的5，優於市場預估的6，寫下連兩季增長，其中汽車廠商的信心返回至疫情前的水準。

至於非製造業、涵蓋服務業的大型企業信心指數由前一季的23勁揚至27，優於市場預估的24，創1991年11月以來最高，此為連6季揚升。

拜日本解封所賜，今年夏季旅遊需求強勁反彈，支撐服務業景氣回溫。旅館與餐廳業者的信心大幅揚升至44，寫下2004年有相關比較數據以來最高。

該報告顯示企業仍展現旺盛支出計畫，且面臨相當吃緊的勞動市場，意味日銀逐步退出龐大寬鬆政策的條件可能已經就位。

SMBC日興證券首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）表示：「短觀報告顯示日本有望展現內需支撐的成長，但海外前景仍令人擔憂，例如美國經濟是否會達到軟著陸。」

短觀報告指出，大型企業在本財年（至2024年3月止）的資本支出將增加13.6％，符合市場預期，2022財年企業資本支出揚升11.7％。針對通膨前景，企業預期未來一年物價上漲2.5％，未來三年物價上漲2.2％，未來五年上漲2.1％，與三個月前調查的相差不遠。