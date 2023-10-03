陳立白：記憶體已看到隧道口

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威剛董事長陳立白談話重點

國際記憶體大廠積極減產出現綜效，威剛董事長陳立白2日受訪時指出，記憶體產業苦熬兩年，已看到隧道口，即將大放光明，2024年下半年更可能出現短缺（shortage）的情況。

他預期，DRAM及NAND的第四季合約價將上漲10％～15％，現貨價將呈逐月或逐周調漲，10月初到2024年上半年，合約價及現貨價將一路看上；且在大廠供給有限、需求回復下，2024年一整年都看好。

■低價庫存滿手

陳立白判斷記憶體市況即將翻轉，早在第二季已開始逢低增量拉貨，威剛第二季庫存金額達114億元，7～8月又持續拉貨，目前手上滿握低價庫存，DRAM及NAND低價庫存等比同量拉升，未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升，逐月攀高。

陳立白分析，記憶體產業市況即將反彈向上，主要原因是三星、SK海力士及美光三大記憶體原廠積極減產，效益開始顯現，NAND及DRAM近期現貨價皆從低谷處呈現雙位數反彈。

目前買賣雙方正在談合約價，他估計，DRAM及NAND合約價上漲10％～15％，三星甚至想調漲20％，仍待觀察成交價。

陳立白認為，9～10月NAND報價漲幅大於DRAM，自11月開始，DRAM報價會比NAND漲的多，目前DDR4庫存較多，DDR5已缺貨，三大廠為了拚毛利之故，積極推動產品線往DDR5走，預期2024年第一季末，DDR4和DDR5用量會出現黃金交叉。

■2025賺到眉開眼笑

陳立白預期，三大原廠在2024年第一季或第二季有望損益兩平，全年皆有望獲利（profitable），但這只是回血，估計要到2025年才會賺到眉開眼笑。因此，他認為，三大廠要到2024年下半年才會考慮資本支出，而即使買新機器，新產能估計也要再二年，也就是2026年才會開出。

威剛本業及轉投資事業將同步進入百花齊放期，海外大陸廠開始大舉徵才，印度廠投資案循序漸進，轉投資事業包括博土旺跨足區塊鏈金融及碳權交易，威速登金卡多電動三輪車於2022年，交貨給嘉里大榮綠色物流車隊，開創B2B業務，目前已至北中南布建據點，將展開B2C及B2B2C業務。

而威剛中和及內湖雙企業總部也將在12月正式成立，未來中和企業總部將是生產、研發人員辦公室，內湖企業總部則銷售、採購及行銷人員辦公室，企業成長跨入新世代。