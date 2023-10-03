看華為…6G時代將重登霸位

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記憶體產業與消費性電子需求有極大關聯性，市場敏銳度高，談到華為採取先鋒計畫，一口氣殺出多款新機與關鍵晶片，威剛董事長陳立白預言，當6G時代來臨，華為將重返霸主地位。

陳立白指出，下一代的通訊架構，大部分專利握在華為手上，因此，一旦6G時代開始，華為將是市場上的大人物（somebody）。因為華為早在五年前已開始布局，非中國大陸地區一旦進入6G時代，很難不碰到華為的專利。

陳立白說，LG和三星也已著手準備6G下一代通訊技術，未來鹿死誰手，他還無法判斷，但有的人說，歐美國家可以直接跳過6G，進入7G，這絕對是外行人「練肖話」。

他也認為， 很多人將大陸經濟看得太壞，其實只要中國大陸「內循環」做的好，大陸人敢消費，經濟就起來了。

陳立白舉例說，如果華為開放鴻蒙作業系統，給小米、OPPO及vivo的手機使用，單靠內需市場，鴻蒙不但可以活下去，而且可以活的很好。

另一方面，大陸國家隊對6G進行多邊泛聯盟合作，例如與中東、土耳其及伊朗等國聯盟，形成第二經濟體，中系架構在6G時代獲利，應不成問題。

陳立白觀察中國大陸經濟的問題，中央政府有錢，但地方政府沒錢；民眾有錢，但錢卡在房地產；年輕人有失業問題，但過去老人都有存錢，四個老人養一個年輕人，沒有問題。如果俄烏戰爭明年結束了，沿海地區民眾敢消費，內循環就會加速。

至於近期市場熱議的AI話題，陳立白的看法是，目前AI上中下游獲利不均衡，呈現上肥下瘦，廣達、緯穎、技嘉有獲利，但有限，大部分是被N（輝達）公司及T（台積電）公司賺走了。要等到AI被納入智慧型手機及NB、PC應用，上中下游都開始獲利，才是健康循環。