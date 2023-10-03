華碩接手英特爾NUC事業 全新ASUS NUC產品，明年1月上市

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品牌廠華碩2日與英特爾（Intel）簽署Intel NUC系統產品線之非專屬授權合約，正式由華碩承接其既有之第10代到13代NUC產品線之開發設計、製造、銷售與客戶，同時近百名的Intel NUC成員也將納入華碩新成立的ASUS NUC事業部，全新的ASUS NUC產品將於明年1月起陸續推出。

華碩董事長施崇棠於致辭時表示，此回合作為雙方在長達30年的深厚夥伴關係推向另一個轉捩點，華碩也歡迎即將成為ASUS NUC一員的原Intel NUC部門成員們，華碩將持續走在創新的前線，並以過去在mini-PC累積的專業技術和績效，繼續推動NUC系統產品進一步成長。

施崇棠亦看好，納入Intel NUC與華碩既有的mini-PC部門資源整併後，將加速並擴展華碩在AIoT領域的研發、技術量能及解決方案能力。華碩近年積極拓入AIoT領域布局，內部亦已訂下五年後、於2027年度時，AIoT事業營收要挑戰達500億元的規模。

英特爾在過去十年間，累計共出貨Intel NUC產品達1,000萬台，產品線主要聚焦於電競、商用及工業應用等三大應用場域。華碩開放平台事業群暨智慧物聯網事業群共同總經理許祐嘉指出，目前ASUS AIoT事業群下的mini-PC部門在整合Intel NUC的成員與產品後，將進一步擴大產品線在提高生產力的消費性市場，與商用、工業應用領域發展。

自9月起，華碩已陸續向原Intel NUC的客戶報價、接單，並於10月起陸續交貨。許祐嘉預計，雙方人員、產品、客戶及業務等交接的過渡期約需一個季度左右，後續以ASUS NUC品牌推出的全新NUC產品線，將於明年第一季上市。

目前規劃的產品線包括Pro、Rugged和Enthusiast三系列，將分別鎖定專業商用如企業、辦公室／會議，與工業應用如零售通路、智彗工廠或智慧交通／城市等場域，還有消費者等三大市場，提供NUC系統產品暨解決方案。

華碩智慧物聯網事業群共同總經理張權德並指出，隨著AI應用層面愈來愈廣泛，必須有更多的邊緣運算裝置、具高效運算能力的載具，來讓這些AI應用加速落地。華碩整個AIoT團隊中就有至少百名工程師投人AI相關軟體／應用開發，全集團則少說有300多名的專業工程師負責AI相關專案，而此回在納入NUC產品線後，也將對華碩在AI＋IoT領域帶來正面效益。