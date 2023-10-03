花旗上調輝達目標價 台AI鏈點火

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輝達（NVIDIA）將在本月15～16日於以色列特拉維夫舉行NVIDIA AI高峰會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，將於現場分享生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的最新突破。高盛分析師克隆（Steven Kron）看好輝達前景，繼8月底將輝達股票評等調升為「買進」後，近日更將輝達列入優先買進名單，目標股價設在605美元。

為期兩天的AI高峰會，將吸引來自世界各地2,500多名AI開發及研究人員參與。據悉，黃仁勳將分享生成式AI和加速計算方面的最新突破，市場期待AI熱潮再度被點燃。

AI在各行各業都將帶來所應用，台廠關注硬體的部分。AI的硬體基礎建置，幾乎將由台灣供應鏈完成，市場期待黃仁勳的出現，再次激起台股相關AI供應鏈火花。

AI商機爆炸性成長已讓輝達H100晶片賣到缺貨，外資調升目標價一波接一波，花旗分析師馬利克（Atif Malik）預期輝達將在明年上半推出B100晶片，將輝達股票評等維持在「買進」，目標股價設在630美元。

15～16日的高峰會聚焦在各類型新技術，其中AI應用為本次主軸，黃仁勳也將發表主題演講，以生成式AI為重點，並帶來輝達各項新技術的突破。市場預料將帶來更多好消息，包括宣布更多生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的創新應用發展。

從建構虛擬世界和高級圖形到數據科學運算，AI應用將顛覆各項產業的發展進程，如新藥開發，通過AI和機器學習演算法，同步模擬數千種潛在分子中挑選出來的藥物，取代以往多年的廣泛分析、篩選數據和測試結果，大幅縮短新藥開發進度，造福與時間賽跑之病患。

高峰會也將聚集眾多NVIDIA專家，分享大型語言模型、CUDA、氣候科學、軟體開發、加速硬體等最新進展；並探索下一代人工智慧應用-Omniverse生態系，將重新定義智慧製造，透過先期產線模擬，協助工廠提高生產力、節省成本。