內外資挺美光 南亞科沾光

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記憶體大廠美光公布財報後股價雖重挫，但9月29日迅速起身收斂所有跌幅，摩根大通、花旗環球、中信投顧等各大內外資研究機構全都高度看好美光前景，直指產業正向趨勢不變，凱基投顧亦提出，記憶體現貨價漲勢啟動，台廠中給予南亞科「買進」投資評等，推測合理股價85元。

美光日前公布業績指引，展望不夠令市場驚豔，第一時間導致股價下挫，然隨後便開啟反彈，包括高盛、德意志、摩根大通、花旗環球、海通國際、中信投顧等，全部給予「買進」或「優於大盤」投資評等，目標價介於80～85美元，潛在上檔空間逾2成，絲毫不懼股價回檔。

中信投顧指出，美光表示由於產業供應減少、客戶庫存正常化與需求持續成長，預期產業在2024年轉佳。中信投顧認為，雖然美光獲利改善速度低於市場預期，但考量記憶體產業回溫趨勢不變，2024年終端位元需求可望恢復成長，顯示產業低點已過、供需持續改善，正面看待後市。

凱基說明現貨供給轉緊主要驅動力包括：一、繼南韓三星擴大第四季NAND Flash與DRAM減產幅度後，南韓SK海力士、日本鎧俠Kioxia、美光亦將NAND Flash減產幅度自第三季的25％、23％、27％，擴大至第四季的30％、27％、35％。

二、記憶體業者惜售下，8月下旬起方啟動NAND Flash補庫存的模組業者，庫存水準僅可回補至約13周，難以達到15～18周目標，形成第四季潛在追價空間。

三、部分記憶體業者庫存仍未封裝，難以即時供應下游業者。

四、在消費性電子生產旺季期間，模組代工產能短缺，限縮品牌模組業者的出貨量。