台企收購德商案頻告吹…友達併BHTC 市場心驚驚

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BHTC小檔案

友達宣布併購德商BHTC，擴大車用供應鏈布局，本來是美事一樁，但由於有明基收購西門子失敗的案例在先，後來又有環球晶收購德商世創的併購案告吹，讓市場對於併購案懷抱一些疑慮。

過去明基收購西門子的失敗案例，讓台灣公司了解到德國工會的強大，以及歐洲人事成本有多可觀。雖然友達過去在面板產業就是靠著一次又一次的併購快速擴大產能和市場版圖，但是海外併購相比台灣本土公司整併，在語言、文化上的融合又有更高的難度。

友達董事長彭双浪親上火線主持重大訊息說明會，媒體第一個問題就是對於BHTC工會的瞭解和準備。彭双浪強調，友達尊重多元文化，包含工會組織也是公司營運的夥伴，DD（Due Diligence）的過程中，已經請教過標的公司的營運階層，對方也強調過去20多年營運當中，工會一直是很好的夥伴。

此外，在地緣政治等諸多因素下，先前環球晶收購世創失敗，不僅讓市場跌破眼鏡，也讓環球晶跌了一跤。友達此一併購案是否能通過海外政府的審批，也是一大變數。友達財務長曾煜智表示，跨國併購案要經過台灣和德國兩地主管機關核准，此外，在台灣、德國、墨西哥都要做反托拉斯申請，友達也跟律師密切合作，有信心在半年內完成程序。

海外併購案難度高，除了不同的語言、文化要磨合之外，現在還有上升到國家安全、地緣政治等更多不可控的變數。友達對BHTC的併購案雖然從產業角度來看是美事一樁，但是眼前還有很多關卡得一一克服。