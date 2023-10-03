金融業：價金動撥時點宜更周延

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

防爛尾樓層出不窮、民眾血本無歸，內政部終於出手，金融業認為，在「限縮資金的運用範圍」各方已有共識、樂觀其成，但對於限制動用民眾所繳價金的時間點，訂在「地下室開挖和出土階段」，這個是屬於工程的早期，等於沒有實質限制，應再衡平「消費者保障」與「建商負擔」，訂定更周延的動撥時點。

在「限制動用價金的時間點」上，若「地下室開挖和出土階段」就可開始動撥民眾價金，金融業指出，可再研議周全，這個階段是一項工程的很早期階段，等於是工程才進行25％就可以動撥，沒有實質限制效果，且若是完全按照工程進度等比例動撥，等於維持現狀。

金融業表示，有二種做法，一是研議更後面的時點才能動撥；二是採階段性動撥，就是第一階段在「地下室開挖和出土階段」可動撥價金，但要設停撥點，之後到工程後面的階段再按比例可動撥，可在衡平消費者保障與建商負擔間做考量。

據金融業當初建議，對於建商預收款管理，原本預期是「建物取得使用執照前」或「建物完成全部樓板申報前（約占整體工程進度6成）」，都不得動支買方所繳價金專戶款項，即應保留一定成數不予動用。

對民眾的保障應優於銀行抵押的債權，不應讓消費者付款繳錢購買預售屋，卻被建商抵押；同時也要「實質」管控預售動支款。金融業強調，這部分可透過修法來保障，但蓋房子的資金來源有建商自備款、銀行貸款、民眾購買價金，當爛尾樓出現時，可能要再討論債權並透過修法才可行。