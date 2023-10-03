建商：中小型建商資金恐斷鏈

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建商針對內政部提出預售屋信託擔保機制的三大精進作為，表態支持保障消費者購屋權益、落實專款專用，但也直言，限縮運用範圍、限制動支價金時間點，恐將加重建商資金壓力。至於建案土地或地上物被法拍時，買方擁有優先受償權，這一點銀行未必會同意，即使同意，也將使得借款人面臨被追加擔保品、降低貸款成數或提高利率等不利條件，最後中小型建商將難以生存，消費者選擇性變少，是否為消費者之福，還在未定之天。

業者指出，預售屋履約擔保機制分為五種，內政部討論聚焦於不動產開發信託，通常信託財產包括有三大類，即興建資金（含建商自有資金、銀行融資款項、預售收入、代銷費用等），及土地、在建工程；至於價金信託，信託財產則為預售收入。後者價金不能支付代銷業者服務費和廣告費，理所當然，不過前者包括有建商自有資金，若不能支付代銷費用，應屬不合理，更將提高業者資金壓力。

另外，內政部擬限制動用價金時間點至地下室開挖或出土，建商指出，若預售收入被鎖到地下室完成甚至是完工，形同實質禁止預售，直接衝擊中小型建商資金斷鏈，甚至讓原本財務體質良好建商面臨資金調度困難風險。

另外，建商指出，銀行通常會主張第一順位抵押權，因此內政部應與金管會、銀行公會取得共識，否則銀行若只有第二順位，以後建商融資不是被面臨被追加擔保品，就是利率被提高、成數被降低，相對提高資金成本，不利中小型建商生存，最後形成大者恆大的寡占局面。