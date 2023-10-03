史上最強鬼月！車市9月逆勢雙增 領牌衝3.7萬輛

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9月新車銷售統計

新車銷售史上最強鬼月發威！儘管有半個月仍在民俗月，且有中秋連假、工作天數較少，但9月車市仍繳出年月雙增、優於預期的成績單，單月領牌達3.7萬輛的旺季水準，較原先預期的3.5萬輛增加約2,000輛。

累計今年前九月新車總領牌數達34.97萬輛、年增12.2％，為近18年來同期新高。

車業龍頭和泰車分析，台灣車市在各廠牌新車相繼發表帶動下，整體買氣強勁，且絲毫不受民俗月影響。加上包括特斯拉、賓士等進口品牌到港來車數增加，亦為9月車市熱絡主因。

雖國內外經濟情勢並未好轉，但和泰車認為，在9月車市年增3.5％、月增4.7％帶動下，全年車市規模將擴增至47萬輛的18年新高水準，可說更為篤定。

觀察9月領牌狀況，和泰車雙品牌TOYOTA與LEXUS品牌於9月合計領牌1.07萬輛，在國產小車Yaris停產、接續的新款車型Yaris Cross開始交車前的空窗期，加上TOYOTA品牌進口車到港量較少的影響下，單月市占率仍達28.9％，穩居單月市場龍頭，其中國產休旅車Corolla Cross、輕型商用車Town Ace包辦9月車市銷售冠亞軍。

其他多家車廠銷售亦都有雙增表現，裕日車受惠新車效應，大改款X-Trail輕油電單月交車達1,225輛，推升品牌單月市占回升至6.3％，重返市場前三強之列。裕日車表示，年底前將回到單月市占8％目標不變。

其他如台灣本田（HONDA）、南陽現代（HYUNDAI）及中華MG，隨著新車上市熱銷，單月領牌表現較上月及去年同期，皆有兩位數成長。

不過，在豪華車部分，隨著賓士於9月大量到港，單月領牌1,843輛，以些微差距超車LEXUS，重登豪華車單月銷售冠軍。

值得注意的是，進口車今年以來熱銷，累計前九月領牌16.7萬輛、年增24.2％，其中豪華車品牌領牌8.58萬輛、年增25.6％，成長幅度皆大於整體市場。

展望10月，雖市場仍受到經濟不確定影響，但受惠於各品牌重要新車接力上市，且持續擴大促銷力道，多數車廠看好，年底前買氣將繼續加溫，估單月領牌將續成長至3.9萬輛，年增約6％。