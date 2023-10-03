促銷戰奏效 機車銷量上月重返9萬輛

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四輪車市逆勢於9月雙增，機車銷售更是不遑多讓，在光陽、三陽「雙陽」削價促銷激戰之下，單月領牌衝上9.06萬輛，年增20.25％，亦較8月成長6.47％，相隔21個月之後，單月機車銷量再度站上9萬輛大關。

觀察各品牌表現，三陽以3.61萬輛，連續第17個月坐上銷售冠軍寶座，市占39.9％則改寫單月次高紀錄。不過光陽促銷戰奏效，隨著GP125陸續交車推升，緊咬在後，單月領牌增至3.12萬輛，市占也由8月30.6％進一步擴大至34.4％，大幅拉近與三陽間的差距。

隨著9月促銷戰成功推升機車市場重返9萬輛大關，也推升前九月機車總銷量正式突破60萬輛，來到60.67萬輛，較去年同期成長13.64％。其中三陽累計領牌23.65輛，市占39％穩居冠軍；光陽以17.11萬輛，市占28.2％居次；台灣山葉前九月領牌10.31萬輛，市占降至17％；電動機車龍頭Gogoro累計領牌4萬輛，市占約6.6％。

三陽分析，9月雖有半個月的民俗月，但各廠牌強力促銷及陸續有改款新車上市，推升市場買氣，以品牌國民神車迪爵車系為例，單月領牌1.39萬輛，較8月大幅成長40％。另因開學旺季，受到年輕族群喜愛的JET車系，單月銷售5,262輛，月增11％。

光陽指出，在推出GP125大促銷後，成功接獲6.5萬張訂單，9月儘管工作天數較少，但領牌仍在促銷推升下大增，雖然目前GP125促銷已告一段落，力拚年底前能全數交車，接下來還有包括RCS Moto 125、Many Moto、RomaGT及K1等改款新車促銷，料將再掀起一波銷售熱潮。