謝清福、謝明凱父子檔 擦亮廣運招牌

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老牌自動化設備廠廣運機械成立於民國65年，今年已滿47周年。這家老牌設備廠走過半個世紀，今年卻有了全新的風貌，AI散熱題材讓股價衝上百元、寫下近22年來高點，跨足第三代半導體碳化矽（SiC）更是讓集團充滿濃濃高科技味。執行長謝明凱與爸爸董事長謝清福兩人共同擦亮廣運招牌，不僅順利接班，也帶領集團持續創新。

原來爸爸不可怕

學業隨緣，身教、禮貌不妥協，

兒子要1千元給2千元…

談及與父親的相處，謝明凱直言，小時候對爸爸印象不深，爸爸是創業者，平常都在外忙工作、也常常去海外出差，而且自己國中就住校，假日才回家，父子相處時間其實很少。平日爸爸對學業上比較少督促，但是很重視身教和禮貌。

因為相處時間較少，陌生就會害怕，謝明凱始終對爸爸懷著一份敬畏之心。記得有一次假日和同學出去玩，要跟媽媽拿零用錢，剛好媽媽的皮包沒現金，就說去跟爸爸拿。第一次要伸手跟爸爸拿錢，竟然不敢開口，幾乎快遲到了才開口要1,000元。記得當時爸爸回問「1,000元夠不夠？2,000元好不好？」這才發現爸爸沒那麼可怕，之後兩人才有了更多互動。

父子之間第一次有比較大的衝突卻是針對出國念書這件事，父親希望他當完兵出國念書，但是謝明凱擔心遠距離戀愛會跟女朋友分手，造成兩人爭執不下，後來還是聽話乖乖出國念書。

謝明凱說，後來回頭想才知道父母這麼安排是有原因的，慢慢了解到父母的用心。

父子衝突到惜別

看著爸爸遠去的背影突然流淚，

拿起手機撥電話，發現爸爸也在落淚。

在美國念書期間，有一次爸爸去美國探視。爸爸英文不流利，也趁著這個機會去就讀了一個月的語言學校。在這一、二個月的期間，兩人幾乎是朝夕相處，爸爸上學回來，謝明凱還指導爸爸功課，謝清福體會到原來兒子教導這麼嚴格。在爸爸返台當天，謝明凱送爸爸去機場，出關時的走廊特別長，看著爸爸遠去的背影，謝明凱突然就流下眼淚，趕緊拿起手機撥電話給爸爸，發現爸爸此時也在落淚，原來彼此都很珍惜這段專屬父子兩人相處的難得時光。

謝明凱回台後進入廣運工作，父子倆有了比較多相處時間，跟著謝清福學習、陪著餐敘應酬、有段時間還兼當司機。回憶當時跟著應酬，謝明凱負責在旁微笑、眼睛隨時巡過看誰沒有酒？就趕緊幫忙倒酒跟敬酒。這樣也看到了爸爸認人的好本事，換了一桌的名片下來，謝清福就記得名字、是做什麼的。謝明凱說，跟著爸爸工作，學習很多父親待人處事之道，也體會到生意人真的很辛苦！有時候應酬是一周五天、每天都去同一家餐廳、吃同樣的餐，美食天天吃也會吃到難以下嚥，但是爸爸長期都是過這樣的生活。

謝明凱在2015年接任集團執行長，和擔任董事長的謝清福共同經營公司，看到廣運更創新、並且成功的轉型，現在謝清福鬆手把領導和策略交給謝明凱主導。