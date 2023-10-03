同住，就是謝明凱的孝

不同於現今一般人和父母分開住、但就近照應的相處模式，廣運執行長謝明凱至今仍和父母同住。謝明凱直言，「住在一起就是我表達孝心的方式」，每天道早晚安，就連出門都還是會跟父母報備一聲。

謝明凱笑說，這是媽媽洗腦的觀念，從6歲起媽媽就掛在嘴邊，以後我要跟你住在一起。這個想法一直深刻印在腦海當中，從來都沒有想過要分開住。所以後來交女朋友都有一個前提，會先說好結婚後要跟父母住在一起。現在社會大多數都是小家庭，要三代住在一起，得要老婆接受、小孩也願意，這就是家庭的凝聚力。

也是因為媽媽從小灌輸的觀念，所以兄弟姐妹們家庭凝聚力很強，和父母之間互動非常緊密。早上起床、晚上睡前都會和小孩一起跟爸媽問候早安、道聲晚安，平日應酬完回到家都會跟爸媽打招呼。謝明凱說，因為住在一起，所以都是在日常的小細節當中，表達關心。即使現在要出門，也都會跟爸媽報告一聲，什麼時候出去？跟誰出去？就跟青少年的時候一樣。

謝明凱直言，他們家不像一般西方文化，其實不會把「愛」掛在嘴邊，但會創造一些家人共同相處的時間，希望有更好的家庭凝聚力。如果有時間的話，盡可能會讓太太安排家族旅遊，找上弟弟一家，全家一起出去玩。假日小孩有時間的時候，也會全家一起去郊山走走。平日晚上都一起吃飯，周末晚上會全家出去打牙祭，吃吃美食、一起聊天，多一些相處時間。平常上班、上學，真正對話的時間其實不多，透過吃飯、爬山這些平凡的事，讓家人聚在一起。

父子倆白天在同一間公司上班、下班回家又住在一起，謝明凱透露，最痛苦的事情就是把工作帶回家。小時候看到爸爸工作帶回家，家庭和樂氛圍就蕩然無存，這是家族企業負面的部分。曾經回到家之後父子討論公事到11、12點，影響生活品質，就跟爸爸提出回家不談公事。初期雖然父親不太認同，但也慢慢認知到不要影響家庭。

謝明凱說，現在很少叫爸爸，往往在公司叫「老闆」，回家便跟著小孩叫「爺爺」、稱呼媽媽為「奶奶」。在工作場合上叫老闆就是老闆的感覺，叫爺爺是希望不要把工作帶回家的想法，刻意希望在稱謂中感受到身份的轉變。