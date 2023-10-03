美國聯邦政府暫時躲過停擺危機……Fed11月升息機率增 美債息又漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美10年公債殖利率走勢

美國國會9月30日緊急通過臨時支出法案，令聯邦政府暫時躲過十年來第四次停擺危機。這令市場稍微鬆一口氣，關注焦點從政府停擺衝擊經濟轉為美國聯準會（Fed）恐維持鷹派立場，11月例會升息預期升高，帶動美國公債殖利率再度攀升。

受此影響，美國10年期公債殖利率2日盤中勁揚逾5個基點至4.627％，徘徊於上周四觸及的15年高點4.688％附近。2年期公債殖利率也攀升5個基點至5.102％。債券殖利率與價格呈反向走勢。

美國國會批准臨時法案並送交總統拜登簽署成法，令政府得以持續運作至11月17日，為民主與共和兩黨協商長期撥款法案爭取更多時間。外匯經紀商Pepperstone研究部主管韋斯頓（Chris Weston）表示，此舉有助於「提升風險資產表現」。

韋斯頓表示：「聯邦政府得以持續運作，意味著：6日非農就業報告與12日消費者物價指數（CPI）將如期發布。這推升Fed在11月1日例會進一步升息1碼的機率。」

部分人士先前認為，若政府關門的話，Fed無法拿到重要的經濟數據，便可能將升息時點從11月延至12月。

儘管Fed偏好參考的通膨指標─8月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增3.9％，創下兩年來最小增幅，一度令市場期待Fed本季可能暫緩升息，這對於風險市場是大好消息。

然而，美國家庭儲蓄遭到大幅上調抵消這種鴿派解讀，顯示消費者支出可能比先前預期來得強勁，這可能促使Fed維持鷹派路線。市場如今高度關注本周非農就業數據，試圖從中推敲Fed升息動向。

據芝商所Fedwatch工具最新統計顯示，交易員押注Fed11月例會按兵不動的機率從9月29日的81.7％降至74.3％，升息1碼機率從18.3％升至25.7％。

隨著新的截止期限逼近，美國國會兩黨與官員勢必想快點達成預算協商，以避免數百萬政府員工生計受到衝擊。畢竟這也關乎到總統大選選情，且美國如今勞工權益意識高漲。