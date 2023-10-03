高利率時代 美股債與新興市場淪輸家

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美國利率可能維持在高水平更長時間，成為投資人難以接受的殘酷現實。其中美國公債價格崩跌、包括蘋果在內的七大科技巨頭股票表現黯然失色，新興市場也因美元升值蒙受極大衝擊。

美國聯準會官員兩周前暗示，可能將利率維持在現行水位附近直到2024年。導致美股下挫、公債殖利率揚升與美元升值。

隨著第四季到來，美股標普500指數今年迄今雖累漲逾12％，但市場上半年樂觀情緒已大致消散，投資人如今無法再忽視「利率可能居高不下」的事實。

在公債市場方面，經歷2022可怕的一年後，原本押注今年情況好轉的投資人發現自己預測再次失準。iShares美國核心綜合債券ETF今年估大跌3％，這將是首見連三年下跌。

美國10年期公債殖利率近日一度衝上4.6％、創2007年以來新高，遠高於6月底時的3.818％。升息預期可能導致固定收益的債券價格下跌，與價格呈反向連動的殖利率攀升。

主導今年初漲勢的科技股七巨頭（蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉與Meta）光芒也漸失，令投資人開始懷疑入手價值是否過高。

輝達9月份股價累跌12％，蘋果下滑8.9％，亞馬遜挫低7.9％，僅Meta小漲。若利率維持高檔更久時間，投資人便沒動力購買包括科技股在內的風險資產，因為他們在貨幣市場或高利存款可輕鬆賺得5％報酬。

受公債殖利率攀升與美國經濟數據強勁影響，美元7月中以來升值逾5％。美元走強，使得以美元計價的商品對於持有非美元貨幣的國家而言相對昂貴。

其中以新興國家處境最為艱難，這些國家須應對國內利率揚升衝擊金融系統、油價走高助長通膨與自家貨幣劇烈貶值三大挑戰。阿根廷披索兌美元第三季重貶25％，智利披索貶值10％。MSCI新興市場股價指數同期下滑4.4％。