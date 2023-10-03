通膨居高不下與旅費不斷上漲 報復性旅遊榮景 即將結束

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全球經過三年新冠疫情後各國已重新開放邊境，帶動壓抑的旅遊需求強勁復甦。但根據一份報告顯示，通膨居高不下和旅費不斷上漲，讓許多人不斷削減出遊計劃，使疫後的報復性旅遊可能在短期內就告一段落。

研究公司Morning Consult在9月發表最新報告指出，雖然有一些國家呈現打算出遊的人數持續增加，但其他國家卻出現持平或下跌，這情況又以歐洲最為明顯。

像7月德國和法國打算未來一年出遊的成年人占本國整體成年人比率，各較去年同期大跌11個和6個百分點。加拿大和俄羅斯也各下跌4個百分點。

Morning分析師羅施克（Lindsey Roeschke）認為在報告中的數據顯示被壓抑的出遊需求正走向結束。雖然這不代表旅遊需求將再次大幅衰退，但那些安排要報復性旅遊的人裡，大部份已經出遊過而取消繼續旅遊的計劃。

她說，取消繼續出遊安排的主因跟經濟有關，因高通膨侵蝕了民眾過去一年儲蓄的購買力，讓他們重新調整最優先應付的支出。

而且北美旅客在夏季蜂擁而出，拉高了旅遊相關費用，從而增加歐洲民眾出遊的負擔。因此跟其他地區相較，歐洲民眾出遊需求的前景更黯淡。

外界預期亞太區釋放出來的被壓抑旅遊需求會超過其他地區，主要是亞太區因新冠而實施邊境封鎖時間較其他地區來得長。

但智庫牛津經濟研究院（Oxford Economics）報告指亞太區短途的報復性旅遊可能要消退，因為經過上半年的出遊盛況後，趨勢正開始逆轉，像新加坡民眾到馬來西亞觀光人數在去年底開始呈飆升局面後，目前已經轉為下跌。

該報告預期其他地區也會出現短途旅行需求下滑。尤其各國過去一年多持續緊縮貨幣政策已降低許多旅客消費力，這情況又以歐美最為明顯。