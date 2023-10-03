利率急升 美小企業破產遽增

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今年美國小型企業破產家數激增，凸顯利率急升、貸款標準緊縮與營運成本增加正對這些企業造成沉重壓力。此外，美國政府在疫情期間對小企業提出的低利貸款計畫結束，也是推升企業破產遽增的另一因素。

今年到9月28日為止，透過美國破產法第11章新增第五子章（Subchapter V）聲請破產的小企業家數將近有1,500件，約等於2022年全年的所有數量。

在2020年2月正式上路的Subchapter V，主要是基於當前破產法第11章對於小企業聲請破產的門檻過高，因此在該破產法當中又增設Subchapter V，讓財務吃緊的中小企業能更容易透過破產進行重整。

不過破產聲請只是小企業所面臨沉重財務壓力之一。據Equifax指出，貸款拖欠與違約件數也自2022年6月以來不斷攀升，目前更已超出疫情前的平均水準。

此外小企業對於美國經濟前景也日益感到悲觀。由Vistage Worldwide在9月針對逾750家小企業進行信心指數調查發現，超過半數、約52％受訪者相信美國經濟將瀕臨或是已經陷入衰退。

高盛在8月底到9月初對超過1,500家小企業進行的訪調指出，高達73％的受訪者認為美國利率不斷升高，已對他們的營運造成負面衝擊。

此外疫情過後，小企業所需的資本不僅更貴且也更難取得。一家破產機構總裁卡皮拉（Soneet Kapila）表示，相對大企業可以藉由發行股票或債券，或是向私人股權投資者籌措所需資金，小企業在這方面的選擇就受限許多。

美國政府在疫情期間提供的許多紓困方案，像是低利貸款等，曾協助許多小企業挺過難關。當時30年期3.75％的低利是許多企業取得資金的主要管道。如今疫情結束，這些紓困計畫也相繼畫下句點，而對於還在辛苦營運的一些企業而言，想要償還這筆債務仍舊困難。