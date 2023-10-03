特斯拉Q3交車下滑 季減7％

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特斯拉今年股價走勢

電動汽車龍頭特斯拉2日盤前公布第三季交車量僅約43.5萬輛，較第二季減少近7％，不但低於市場預期，且為一年多來首見衰退，而且原定第三季出貨的特斯拉電動皮卡車Cybertruck依舊不見身影，增加特斯拉可能需降價刺激買氣的壓力。

受此利空摜壓，特斯拉價2日早盤跳空開低大跌3.7％，報243美元。

特斯拉稍早公布第三季產量季減10.3％至43萬台，交車量季減6.7％至43.5萬台。馬斯克在7月曾預警今夏廠房升級將影響第三季產量及交車量，但實際數字依舊低於華爾街預期。

雖然馬斯克強調今年交車量180萬台目標不變，但原定第三季出貨的Cybertruck一再延宕，令投資人擔心特斯拉漸失成長動能。

馬斯克最初宣稱Cybertruck在2021年上市，但隨後一延再延。今年4月馬斯克表示Cybertruck自第三季開始出貨，7月又改口稱今年開始出貨。

馬斯克當時強調：「Cybertruck採用許多新技術，真的有很多新技術。Cybertruck不像市面上任何一款車，因為沒有任何一款車能與它相提並論。」

回顧2019年特斯拉發表Cybertruck時，同業還在努力追趕電動車趨勢。號稱採用不鏽鋼外殼又能防彈的Cybertruck在當年轟動市場，截至2020年為止累積超過50萬台預購訂單。但三年多的時間轉眼過去，這段期間對手搶先推出電動皮卡車，令Cybertruck漸失光環。

部分專家認為Cybertruck主打眾多新技術是造成出貨延宕的主因，例如不鏽鋼外殼使車體變重反而犧牲里程數，迫使特斯拉不斷調整其他零件，試圖降低車體總重量。

AlixPartners顧問公司管理董事威克菲爾德（Mark Wakefield）表示：「特斯拉在全新未知的領域參雜太多複雜風險。」

對顧客而言，Cybertruck出貨一延再延讓他們擔心最終售價大幅調漲，因為這段期間通膨助長各項成本。當初Cybertruck發表時入門款起價3.9萬美元，高階款起價6.9萬美元，但馬斯克近日已經預告通膨將導致Cyberstruck價格及規格異動。