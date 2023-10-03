IEA：實現淨零 化石燃料須砍25％

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各國高喊2050年前實現淨零排放，但據國際原子能總署（IEA）最新報告，欲達成此目標，2030年前全球化石燃料用量須大減25％，自2030年代起，得每年投資4.5兆美元在乾淨能源上。

IEA最新發布的報告顯示，全球要在2050年前實現碳中和（carbon neutrality），2030年前須減用四分之一化石燃料，這還是在沒有新化石燃料投資計畫的前提下。

預估今年乾淨能源投資達1.8兆美元，創新紀錄。然IEA報告指出，自2030年代起，每年乾淨能源投資額須擴大到4.5兆美元，方可實現淨零排放（net zero）。

IEA表示，很多脫碳技術已具備，加上減少甲烷排放及提升能源效率，到2030年減碳目標應可完成80％以上。報告還提到，2030年前再生能源發電量增加2倍，以及電網現代化，有助加緊達成淨零碳排。

IEA指出，已開發國家對淨零碳排的貢獻度達85％，但也須靠它們提供更多支援，協助新興市場經濟體減碳。

IEA在26日發布的2021年「淨零排放路線圖」（Net Zero Roadmap）更新報告點出，要將全球暖化升幅控制在只比工業化前高出攝氏1.5度範圍內，富裕國家須提早五年，也就是在2045年達成淨零排放。

而中國須比原訂時程提早十年，亦即在2050年實現碳中和。北京當局預訂2060年達成淨零碳排目標，印度設定時間更長在2070年。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）指出，對於全球實現淨零排放，他比二年前更樂觀，這多虧太陽能發電量與電動車銷量成長創下紀錄。

他盛讚美、歐、中國、印度制定的政策，助使今年全球乾淨能源投資暴增40％達1.8兆美元。