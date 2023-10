全球金融中心 上海穩坐第七

大陸金融中心最新排名

據最新公布的全球金融中心指數報告,大陸多個城市隨著國際化加速,排名大幅攀升。身為大陸金融重鎮的上海依舊領跑,在全球金融中心排名第七。深圳在金融科技領域則遙遙領先,位居全球第四。

這份由英國智庫Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院聯合公布的「第34期全球金融中心指數報告(GFCI 34)」,從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水準、聲譽等方面對全球主要金融中心進行評價和排名。

本期共有121個金融中心進入榜單,全球前十大金融中心依次為:紐約、倫敦、新加坡、香港、舊金山、洛杉磯、上海、華盛頓、芝加哥、日內瓦。排名前七位的金融中心和上期的排名相同,日內瓦則大升13位,擠進第十名。

本期金融中心整體平均得分相比上期提升3.63%,顯示全球在經歷疫情衝擊、能源危機、通膨攀升、俄烏衝突等一系列挑戰之後,金融中心整體表現開始回升,發展預期有所提振。報告還稱,由於全球金融從業人士對美國經濟增長的樂觀預期持續上升,美國主要金融中心表現強勁,在十強行列中占到五個。

本期指數排名中,亞太金融中心總體表現良好,整體評分較上期上升3.7%,所有城市評分均有上升。大陸城市中,上海、深圳、北京三大城市的評分較上期均上升16分,分別排名全球第7、第12和第13位,與上期名次保持一致。

調查顯示,大部分受訪者看好大陸大型金融中心發展前景,上海、北京和深圳都進入「未來可能變得更重要金融中心(Centres Likely To Become More Significant)」行列。

廣州、青島排名全球第29和32位,較上期分別上升5位和4位。值得一提的是,大連、南京、杭州、西安等排名相對靠後的大陸金融中心,在本期排名也大幅提升。其中,大連排名提升8位,位列全球第64位,南京緊隨其後排名第65位,較上期提升10位,西安排名也出現11位提升。

GFCI還根據金融科技產出對114個金融中心的金融科技發展水準進行評估,排名前20的金融中心城市中,中美各占七席。其中,紐約排名全球第一,深圳則繼續排名全球第四、位居大陸首位。