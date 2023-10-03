特斯拉在陸推新Model Y 不加價

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在推出「Model 3煥新版」一個月後，全球電動車大廠特斯拉（Tesla）1日在大陸發表三款升級版Model Y車款，性能配備提升但售價不變，價格在人民幣（下同）26.39萬元至34.99萬元不等。特斯拉表示，新款Modle Y現階段只針對大陸市場銷售。

每日經濟新聞報導，特斯拉1日在官方微博宣布，新款Model Y在內飾上新增多色氣氛燈，並在儀錶台飾板選用極具質感的科技紡織材料。此外，19吋輪圈的外觀更新設計、後輪驅動版百公里加速能力與此前車型相比縮短1秒，減至5.9秒。

一些大陸網友對這次Model Y升級感到驚喜，但也有網友不滿意，戲稱這次升級像是「擠牙膏」。

特斯拉三款升級版Model Y車款售價分別為：Model Y後輪驅動版26.39萬元起、Model Y長續航版29.99萬元起、Model Y高性能版售價34.99萬元起。有別於Model Y的「加量不加價」，特斯拉9月1日推出的Model 3煥新版入門款起售價，與舊款車型相比上漲2.8萬元。

虎嗅網報導，車市研究公司傑蘭路總經理朱鍇指出，目前無論是小鵬汽車、智己汽車，還是阿維塔、極氪，幾乎所有在大陸立志爭奪20萬元到30萬元市場的車廠，都以Model Y為核心競品。

報導指出，此現象反映出在定義新產品新車型、制定銷售策略、拓展通路與行銷話術上，各大車廠都緊盯特斯拉。在各大車廠大打價格戰的背景下，如果Model Y不降價，特斯拉接下來的日子會「很難過」。