德擬對中國光電產品 加徵關稅

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歐盟為降低對中國依賴，近期動作頻頻，先對中國電動車實施反補貼調查，近日再傳出以德國為首的歐盟國家，擬動用補貼或關稅等工具，保護歐洲光電企業。對此，歐洲太陽能業者警告，貿易壁壘將是「雙輸策略」，恐嚴重損害歐洲部署清潔能源的能力。

路透報導，對於歐盟國家劍指中國太陽光電，擬祭出貿易保護措施，歐洲光電產業協會2日聲明呼籲，勿對中國太陽光電產品徵收關稅，否則恐重蹈覆轍。

歐洲光電協會董事、瑞士光電模組製造商梅耶博格（Meyer Burger）執行長艾爾福特（Gunter Erfurt）指出，有比貿易關稅更明智的方式，支持歐洲太陽能企業。歐洲光電產業協會亦強調，潛在推行的太陽能貿易壁壘將形成「雙輸戰略」。

回顧2013至2018年期間，由於歐盟徵收關稅，中國產品供應減少，導致歐洲太陽能安裝迅速下降，歐洲清潔能源部署進一步受到影響。

艾爾福特認為，歐盟不應透過關稅制裁整個產業，而應該針對太陽能組件在本地生產實施鼓勵政策，使太陽能不受干擾地在歐洲持續部署，同時推動歐洲太陽能製造業穩定成長。

近年中國太陽能飛速發展且大量湧入歐洲市場，出現供過於求且價格低廉的現象，使當地業者飽受衝擊，部分企業更面臨破產危機。

歐洲光電產業協會於2022年9月曾致信歐盟委員會指出，受到庫存飆升以及中國製造商激烈競爭影響，歐洲太陽能電池板價格較該年年初下跌逾25％。

中國光電產業協會數據顯示，2022年中國矽片、電池片、組件產量占全球總產量均超過80％。歐盟委員會統計，歐盟用於製造太陽能板的矽錠和矽片，有90％以上來自中國。