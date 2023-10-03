A股公司護盤 掀回購增持潮

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9月以來A股公司回購計畫金額前五名

大陸股市9月欲振乏力，為提振市場信心，近一個月多家A股上市公司掀起回購增持熱潮。截至9月28日，9月以來已有77家A股公司揭露回購預案，其中37家公司宣布超過人民幣（下同）1億元的回購計畫。同時，A股市場有33家公司發出擬增持公告。

9月以來，上證指數、深證成指分別下跌0.3％、2.96％。

澎湃新聞報導，市場分析，股份回購等同於現金分紅，是回報股東的重要方式，有助於改善上市公司估值水準。相較於現金分紅，股份回購可透過減少公司股本，提高每股盈餘和淨資產收益率，可改善上市公司估值水準。

在9月宣布回購方案的A股公司中，大陸鈦白粉業者：中核鈦白是預計回購金額上限較高的企業。中核鈦白27日公告，擬以自有資金透過集中競價交易的方式回購公司已發行的A股，回購資金總額不超過10億元、不低於5億元，回購價格每股則不超過7.8元。

中核鈦白表示，回購股份將用於員工持股計畫或股權激勵、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債。

9月以來，中核鈦白股價累計跌逾10％，跌至4.62元。

A股公司積極回購的同時，增持方案也不斷出爐，例如中核鈦白就是回購增持雙管齊下。中核鈦白28日公告，董事長袁秋麗共增持公司股份約21萬股，合計增持金額約101萬元。副董事長韓雨辰共增持公司股份約22萬股，合計增持金額約為100萬元。上述增持計畫已實施完畢。

值得注意的是，有不少大陸央企控股公司提出增持計畫。其中，大陸能源央企：中國電建26日公布控股股東增持計畫，中國電力建設集團公司擬增持該公司A股股份，增持總金額不超過24億元，有望創下2023年A股公司大股東增持金額之最。

另外，中國東航、三峽水利也分別發出控股股東中國東航集團、長江電力增持計畫。

天風證券分析師劉晨明表示，A股掀起回購增持熱潮具有兩大意義：一、上市公司回購增持熱潮有利於向市場傳遞正面走俏的情緒，彰顯市場對於經濟復甦的信心。

二、有利於穩定股價，保護投資人利益。大規模的回購增持作為一種市值管理行為，透過向次級市場釋放積極訊號，進而發揮穩定股價、防止公司股價過低而偏離公司實際價值的作用。