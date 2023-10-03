小米拚AI大模型 重押百川智能

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小米集團持續布局AI領域。最新市場消息指出，小米近期投資由搜狗創辦人王小川創立的大模型公司百川智能。加上先前已投資兩家相關公司，小米對大模型的布局呼之欲出，即復刻小米在行動互聯網時代的打法，投融並舉，內研外投共同推進。

IT之家報導，百川智能已是小米創辦人雷軍大模型布局中的新寵。在百川智能還是市場傳聞的兩輪融資進展中，雷軍都重金押注，扮演關鍵角色。至於投資的具體形式，雷軍是透過小米集團和順為資本注資。

報導表示，作為雷軍的「兩隻手」，小米和順為同時參投百川智能的A1輪。該輪投前估值為數億美元，融資額超過數億人民幣。除了小米、順為，創投平台公開的百川智能A1輪投資方，還有騰訊投資、清華控股、好未來戰投、深創投等。

小米第二次注資是在百川智能進行的A3輪融資，市場傳言順為、小米再次重金押注，融資額約數千萬美元。但對於上述投融資消息，百川智能表示暫無說明與回應。

不過，百川智能並不是雷軍對外加碼大模型新創公司的唯一選擇。先前的消息中，作為資方，小米集團和順為資本已向市場上公認的兩位頭號玩家：智譜AI和MiniMax重金注資。報導認為，雷軍的行動說明其更看中大模型的變革之力，且動作相比決策式AI浪潮時更快、更準、更猛。

針對百川智能，報導指出，該公司確實是大模型新創市場上的領先玩家。首先是有王小川這個招牌，之後公司團隊喊出「要構建中國最好的大模型底座，要在年底發表追平GPT-3.5的大模型」，聽起來野心不小，但百川智能對此信心十足。

該公司3月底成立，4月初對外正式亮相，兩個月後推出第一款開源可商用大模型Baichuan-7B，之後保持每月一次的頻率更新大模型，讓不少人稱之為大陸國內大模型戰場上進展速度最快的公司。不過報導也指出，有速度，有產品，但是百川智能面前的挑戰，同樣明顯且嚴峻。