美經濟軟著陸 陸黃金ETF暴跌

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9月中旬大陸黃金期貨、現貨創下歷史新高後，下旬隨即快速回調。現貨黃金於9月最後一周出現三年多來單周最大跌幅，暴跌5.2％，且有7檔黃金ETF單周跌幅達6％左右，導致該類基金年內回報率跌至10％以內。

財聯社報導，大陸現貨黃金在9月15日一度觸及人民幣（下同）480.5元，創下歷史新高，與此同時，首飾金價突破600元，並帶動大陸黃金ETF類基金漲幅超過14％。

然而，在投資者將目光投向黃金之際，金價急轉直下，在9月最後一周內下跌5.2％，快速回到450元以下。黃金主題的基金回撤明顯，有7檔黃金ETF單周跌幅約6％，該類基金年內回報率隨之跌至10％內。

報導指出，黃金的暴跌更多受到海外因素影響，黃金在俄烏衝突、避險情緒下步入上漲區間，再加上對美國經濟衰退的預期，推高黃金的價格，當前已處於高位。

富寶資訊貴金屬9月報告指出，黃金價格呈下跌趨勢，主要因素是美國經濟數據強勁，市場對美經濟軟著陸達成共識，同時社會通膨下跌，對黃金需求減弱，隨後美國聯準會的鷹派發言，促使黃金下跌動力增強。

德國商業銀行的策略師認為，只要市場繼續預期美國將軟著陸，目前黃金價格就不可能回升。然而，由於美國專家更加悲觀，認為經濟衰退不可避免，因此預計未來幾周將看到更多令人失望的經濟數據，相關因素可能為給美元帶來壓力，進而提振金價。