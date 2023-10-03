空地稅差別稅率 財部：可研議

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空地稅相關規定

立委提議土地稅法的「空地稅」應比照「囤房稅」，訂定地方政府差別稅率基準，財政部部長莊翠雲2日表示，空地稅主要是由平均地權條例規範，如果各界認為有需要，財政部可以會同內政部研議。

「空地稅」的稅源是土地稅法的地價稅。但平均地權條例第26條又規定，直轄市或縣市政府對於私有空地，得視建設發展情形劃定區域，限期建築、增建、改建或重建，逾期者按該土地應納地價稅基本稅額加徵2倍到5倍空地稅。

莊翠雲2日赴立法院財委會報告並備質詢。有立法委員質疑，炒地和炒房一樣可以被接受嗎？財政部如果對囤房者可以要求地方政府訂差別稅率，對囤地者也應一視同仁。

財政部對此表示，有關開徵空地稅的畫地範圍、限期建築和加徵倍數等，屬於內政部和地方政府的權責。

但莊翠雲也強調，如果各界認為有需要，財政部可以會同內政部研議。亦即，財政部對於空地稅訂差別稅率，持開放態度。

另外，有不少立委聚焦房屋稅修例修正（囤房稅2.0），並詢問財政部對囤房稅2.0可能造成建商和房東把稅金轉嫁給消費者，是不是有因應措施；也有立委因而要求財政部新增房租特別扣除額。

莊翠雲表示，財政部推出房屋稅差別稅率不是為了打擊房價，而是希望房市健康發展，因為炒房的行為當然不對。

對於建商希望合理銷售期可自兩年延長到五年，莊翠雲表示，財政部提出的草案針對建商合理銷售期訂為兩年，是根據現行已實施囤房稅縣市，部分取三年、部分取1.5年，因此折衷取兩年，「合理且必要」。

莊翠雲表示，財政部希望房市銷售能合理定價，若建商要轉嫁，必須考慮市場和消費者能否接受，透過市場機制達到衡平性，進而解決轉嫁問題。至於租金支出目前是列舉扣除額，各界對特扣除額意見版本很多，要一併考量。

她也就房市是否軟著陸指出，在內政部平均地權條例和央行房市選擇性信用管制等政策下，目前預售屋呈現量縮、價盤的狀況，財政部也希望房市能慢慢走向一個健康方向，房屋可以不要成為被炒作的標的。