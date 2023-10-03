公股銀明年加薪 董座一致同意

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2023年度公股銀行調薪幅度

公股金控與銀行今年獲利亮眼，八大公股金控及銀行董事長在立法院回答「明年會不會加薪」問題時，八位董事長都舉手表示會加薪。財政部長莊翠雲也說，財政部一直鼓勵公股提高員工福利。

八大金控及銀行董事長2日在立院財委會回答立委質詢時，以「舉手」方式承諾明年會為員工加薪，包括台灣金控董事長沈榮津、台灣銀行董事長呂桔誠、土地銀行董事長謝娟娟、兆豐金控董事長雷仲達、第一金控董事長邱月琴、合庫金控董事長董瑞斌、華南金控董事長張雲鵬、彰化銀行董事長凌忠嫄、臺企銀總經理張志堅等。

但呂桔誠補充說，台銀今年已加過薪，承諾後年會再加薪。據了解，未民營化的國營金融業，包括台灣金、土銀、輸銀，加薪機制與績效連動，就是兩年一次，因此今年加薪後，後年才會再次加薪。

莊翠雲表示，財政部一向鼓勵各公股金融機構對員工加薪、提高員工福利，但這也涉及公司治理，因此就由各家公股金控、銀行依照自身財務狀況來做決定。

雷仲達日前受訪時指出，兆豐金目前是公股行庫中的獲利王，如果能維持此水準到年底，明年加薪幅度一定向大股東財政部爭取，要比公務人員的4％還要高。

公股金融主管認為，獲利好管理者當然樂於加薪，但以成本角度來看，就銀行來說，每年人事成本近200億元，若比照公務人員加薪，不只是外界看到的4％，還包括體制既存的升職等，加起來加薪約5％。公股金、銀高層承諾加薪，以200億元來算，就等於多出10億元的人事成本，也成為未來獲利「甜蜜的負擔」。

公股金融業整體平均加薪幅度被視為是業界調薪上的「領頭羊」，每年皆會受到檢視。今年上半年部分公股金融業加薪幅度曝光，包括台銀、土銀平均加薪都是約5％，華南銀平均調薪3％，臺企銀平均加薪也接近3％，兆豐銀、合庫銀、第一銀、彰銀也落在2.3％～3％之間。