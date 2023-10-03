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種植1.6萬株原生苗木 富邦金 拚彰化百年天然林再現

●富邦金控參與彰化東螺溪原生植群復育計畫，由富邦產險總經理賴榮崇（中）、彰化縣長王惠美（左）、台灣山林復育協會創會理事長暨執行長蔡智豪三方共同簽署合作意向。圖／富邦金控提供
●富邦金控參與彰化東螺溪原生植群復育計畫，由富邦產險總經理賴榮崇（中）、彰化縣長王惠美（左）、台灣山林復育協會創會理事長暨執行長蔡智豪三方共同簽署合作意向。圖／富邦金控提供

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富邦金控2日參與「東螺溪水綠廊道工程開工動土典禮」，由富邦金控與彰化縣、臺灣山林復育協會三方共同簽署合作意向，預計於東螺溪沿岸，協助復育超過80種八卦山西側原生植群，種植約1.6萬株原生苗木，盼重現彰化平原百年的天然林。

東螺溪被譽為彰化的「母親河」，但在長達數百年的農業開墾與都市發展下，彰化平原上的原生樹種逐漸消失，殘存的森林退縮至鄰近的八卦山。台灣山林復育協會執行長蔡智豪表示，東螺溪復育計畫與聯合國永續發展目標的第15項內容一致，皆重視維護在地生態多樣性，在富邦金控的支持下，現在在東螺溪所種植的每棵樹苗都是從野生的種子採集的，培育成數百種在地樹苗，再以公益的方式無償提供作為生態復育的使用，相信未來東螺溪植群復育計畫將成為全國的典範。

富邦除響應這次彰化縣府計劃，過去也有許多維護生態實績，如新北萬里打造海岸防風林、前往台南台江國家公園沙洲植樹、維護桃園國家級重要濕地許厝港生態環境。

富邦金控董事長蔡明興說，富邦自2021年推出「Run For Green」奔向綠色倡議計畫，從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，目標五年內替台灣種下10萬棵樹，計畫上線屆滿兩周年，已超前達成種下10萬棵樹，為台灣海岸造林、守護綠色邊防及恢復生物多樣性貢獻一份心力。

透過「Run For Green 奔向綠色」倡議，富邦金控積極發揮企業影響力。在非金融面，攜手新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、花蓮、屏東等全台八縣市植樹，並結合植樹與四大馬拉松賽事，跑者累積跑滿40公里，即可認領兌換一棵由富邦種下的樹，今年更將擴及其他指定路跑賽事、鐵人賽事等運動。

核心業務金融面，富邦力助產業低碳轉型，藉由綠色投融資力量，去年推動產業鏈約8.6兆元的產值增長，並投入超過193億元發展再生能源。

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