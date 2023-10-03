種植1.6萬株原生苗木 富邦金 拚彰化百年天然林再現

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富邦金控2日參與「東螺溪水綠廊道工程開工動土典禮」，由富邦金控與彰化縣、臺灣山林復育協會三方共同簽署合作意向，預計於東螺溪沿岸，協助復育超過80種八卦山西側原生植群，種植約1.6萬株原生苗木，盼重現彰化平原百年的天然林。

東螺溪被譽為彰化的「母親河」，但在長達數百年的農業開墾與都市發展下，彰化平原上的原生樹種逐漸消失，殘存的森林退縮至鄰近的八卦山。台灣山林復育協會執行長蔡智豪表示，東螺溪復育計畫與聯合國永續發展目標的第15項內容一致，皆重視維護在地生態多樣性，在富邦金控的支持下，現在在東螺溪所種植的每棵樹苗都是從野生的種子採集的，培育成數百種在地樹苗，再以公益的方式無償提供作為生態復育的使用，相信未來東螺溪植群復育計畫將成為全國的典範。

富邦除響應這次彰化縣府計劃，過去也有許多維護生態實績，如新北萬里打造海岸防風林、前往台南台江國家公園沙洲植樹、維護桃園國家級重要濕地許厝港生態環境。

富邦金控董事長蔡明興說，富邦自2021年推出「Run For Green」奔向綠色倡議計畫，從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，目標五年內替台灣種下10萬棵樹，計畫上線屆滿兩周年，已超前達成種下10萬棵樹，為台灣海岸造林、守護綠色邊防及恢復生物多樣性貢獻一份心力。

透過「Run For Green 奔向綠色」倡議，富邦金控積極發揮企業影響力。在非金融面，攜手新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、花蓮、屏東等全台八縣市植樹，並結合植樹與四大馬拉松賽事，跑者累積跑滿40公里，即可認領兌換一棵由富邦種下的樹，今年更將擴及其他指定路跑賽事、鐵人賽事等運動。

核心業務金融面，富邦力助產業低碳轉型，藉由綠色投融資力量，去年推動產業鏈約8.6兆元的產值增長，並投入超過193億元發展再生能源。