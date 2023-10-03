年度規模最大金融盛會 世界投資者週聯合論壇 登場

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國際金融界最大盛事「WIW世界投資者週（World Investor Week）」系列活動，10月2日起於全球各地展開，鑑於近年國際證券管理機構組織（IOSCO）積極倡議強化投資人韌性，這次論壇也以提升投資人韌性應變力、金融數位力、永續創新力為目標，拓展大眾對於投資理財的正確認知。

聯合論壇由台灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院，攜手中華民國退休基金協會、投信投顧公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所以及台灣集中保管結算所等10大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦。

投信投顧公會理事長劉宗聖指出，這次投信投顧公會規劃兩大主題的論壇，ESG永續發展已成為資本市場的重要議題，主管機關從前年7月份就針對國內目前的ESG基金提出八大監理原則，目前國內共有43檔ESG基金符合主管機關規範，加計境外基金共有122檔基金符合ESG規範，規模超過4,000億元，受益人數超過130萬人，在亞太區不管產品檔數或受益人數及規模，都名列前茅。

主管機關針對證券期貨永續轉型執行的策略提出架構、目標、政策及具體措施。投信從產品到公司永續轉型到相關揭露，主管機關跟投信公會及整體產業都有很完善規範。ETF今年邁入第20年，整個受益人數突破700萬人，檔數超過230檔，規模超過3兆元，其中有54％是來自債券ETF，也讓台灣成為亞太區最大債券ETF中心。

劉宗聖說，證交所、投信公會、業者鼓勵投資人投資ETF，希望從過去一次一檔，進入一次多檔的資產配置跟組合，因過去ETF是解決選股的痛點，但現在超過230檔ETF，包含國內、國外、傳統、另類等，框架更從股票、債券、商品、外匯、一倍、兩倍、負一倍、Smart Beta等應有盡有。

劉宗聖強調，希望未來能協助投資者做好ETF選擇跟配置，或利用定期定額中長期布局，尤其現在已經有零股交易，可把資金分散，透過定期定額把時間分散，透過ETF把標的分散，透過理財數位轉型，可形成一個全新的地貌跟天際線的生態系統。