躍進、境外基金深耕計劃 11家投信入列

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鼓勵投信躍進計畫及境外基金深耕計畫揭榜，金管會2日公布，躍進計畫今年除元大、國泰投信維持入榜外，增加第一金投信；深耕計畫今年認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、Goldman Sachs及富蘭克林等八家資產管理集團，比去年少了鋒裕匯理與路博邁。

金管會表示，元大投信符合基本必要條件、三面向及其他貢獻，可適用基本優惠措施及二項選擇優惠措施；國泰投信符合基本必要條件、二面向及其他貢獻，可適用基本優惠並有一項選擇優惠；第一金投信符合基本必要條件及二面向，可適用基本優惠措施。

金管會指出，基本優惠即申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金，及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限，三家都適用。

聯博、安聯及施羅德三家分別符合五項評估指標，適用二項優惠措施，可在符合境外基金管理辦法範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金，或境外基金申請案得加速審核。

景順、摩根、野村、Goldman Sachs及富蘭克林等五家符合四項評估指標，可有一項優惠措施，如引進新類型境外基金或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金，或總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為三檔，或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。