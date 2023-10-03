歡慶66周年─邁向新紀元、新氣象 陽信銀行新總行 啟用

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陽信銀行總行新大樓於昨（2）日正式落成啟用，現場冠蓋雲集，陽信銀行董事長陳勝宏於落成典禮致詞中感謝大樓興建的忠泰建築團隊，以及搬遷過程中辛勞的同仁，更感謝賴副總統、金管會黃主委暨各級長官、金融同業先進、業務往來重要客戶以及各大媒體、退休人員等約400餘位貴賓在百忙中蒞臨現場祝賀，同時陳董事長也勉勵陽信銀行同仁持續保持努力，拓展優質客戶，邁向新紀元、新氣象，再創新佳績。

新總行大樓落成啟用典禮，由陽信銀行董事長陳勝宏、陽信銀行總經理丁偉豪，邀請副總統賴清德、金管會主委黃天牧、財團法人台灣金融研訓院董事長蘇建榮、全聯實業股份有限公司董事長林敏雄、前立法委員薛凌、全國農業金庫董事長吳明敏、財團法人中小企業信保基金董事長魏明谷、陽明海運董事長鄭貞茂、第一產物保險股份有限公司董事長李正漢、海王印刷事業股份有限公司董事長張坤山、忠泰建設集團董事長李忠義等貴賓進行剪綵儀式，分享新大樓落成啟用典禮的喜悅。

陽信銀行今年成立66周年，前身為陽明山信用合作社，於民國86年改制為商業銀行，擁有廣大客戶群的支持，全台分行家數為107家，目前總資產已達7,000億元以上。全新的總行大樓於四年前斥資逾80億元購置，位於台北市中山北路與民權西路交叉口的精華地段，附近匯聚精品店、五星飯店及知名企業總部大樓，交通網絡四通八達，地理位置優越，儼然已成為該地段的新地標，為實踐ESG理念，新大樓則採銀級綠建築標章，落實零淨碳排目標，並朝永續發展的願景持續邁進。

「陽信一甲子，信賴一輩子」，陽信銀行長期以來深耕在地，持續提供便利、友善的金融服務，也陪伴無數客戶歷經挑戰，成就夢想，未來陽信銀行將持續秉持著「穩健、前瞻、專業、熱忱」的經營理念穩步向前。

新總行大樓亦成立貴賓理財中心，提供高資產客戶專業且全方位的投資理財需求，未來將持續拓展優質授信、強化防制洗錢、協助阻止詐騙守護客戶資產、提升資訊安全、善盡企業社會責任、恪遵公平待客原則，於瞬息萬變的金融環境，與客戶一同成長，創造雙贏的局面。