台達衝電動車 併購再下一城

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台達近幾季產品營收占比

台達電動車布局再下一城，歷經三個多月的審查程序，台達2日宣布已完成收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100％股權的併購大業，初估最終收購金額將達到1.47億歐元，逼近新台幣50億元。

為提升電動車的電池管理系統布局，台達6月中旬公告透過子公司Delta International Holding Limited B.V.向Cooperatief H2 Equity Partners Fund IV Holding W.A.以及Te Bokkel Beheer B.V.收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100％股權。

據公告指出，此次收購總金額近1.47億歐元（約合新台幣49.91億元），除收購HY&T已發行232,500股約1.04億歐元外，亦以約0.43億歐元作為該等股份之溢價向HY&T增資。台達表示，若以HY&T全數流通在外股份計算，平均每股約為631.31歐元。

至於最終收購總金額之所以略高於6月中旬公告的金額1.42億歐元（約新台幣46.6億元）？台達指出，合約中原就載明總交易金額將依約加計合約約定調整項，此次只是依規定逕行公告。

法人指出，台達此次的購併行動主要鎖定的是TB&C，細究TB&C的背景，可以發現TB&C為車用高壓混合式零組件指標企業，核心技術包括嵌件成型、注塑成型、包覆射出成型、多成分射出成型，主要應用在車用、醫療及工業等領域，對已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品的台達來說，擁有電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗的TB&C，正好可以與台達長期積累的電力電子核心技術相輔相成，讓台達在電動車的布局更加全面。

為確保TB&C的獨立性，據悉交易完成後，TB&C仍將繼續既有營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。

唯一不同的是，併購完成後，TB&C就可以順理成章的借助台達的自動化生產能力及市場規模，快速的提升競爭力，不論對台達或是TB&C都有一加一大於二的加成效果。