東購直播電商明年營收估翻4倍

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看好直播電商前景，東森購物總裁王令麟2日表示，東購直播電商2024年將達80億元營收規模，相較2023年全年估20億元，足足翻4倍成長。

至於東森購物2023年整體獲利展望，王令麟認為，2023年東森購物來自電視／網路／電話行銷等通路的整體獲利，仍能超過20億元，然香港草莓網因誤判市場情勢，今年首度虧損估3億多元，加上東森購物布局實體通路，今年仍預估損失3,000～5,000萬元，使得東購2023年整體獲利相較去年的20億元下滑、但仍力拚17億元。

東森購物旗下直播Channel 5於2日開台，目前東購來自台灣、大陸、東南亞的直播營收約10億元，其中，台灣貢獻5億元，大陸僅花了9月、且只做了三檔直播，就創造出5億元營收，東購相當看好大陸市場潛力，10月起每個月將至少製作三～四檔。

至於「東森廣場K區地下街」，東森購物總經理彭鴻珷表示，預估未來一年可吸引150萬人次消費，2023年營收估約6億元，明年挑戰10億～12億元。

王令麟表示，東森直播電商已拓展至新加坡、馬來西亞、大陸等海外市場，未來將往全球市場擴展版圖。東森直播目前以美妝、保健食品賣得最好，至於大陸直播電商則以銷售東森自然美產品及大陸品牌產品各占一半，未來大陸市場將擴大自營商品銷售比重。

王令麟說，台灣各大百貨公司的營業利益幾乎都不到2.5％，網路電商除momo的3.5％，其它幾乎都沒有利潤空間，而東森購物能夠維持營業利益率6.5％，靠的就是自營商品的貢獻，傳統的台灣直播電商若自己採購、規模不夠大亦難以撐起獲利空間，但東森購物一年300多億元營收及200多億元採購，已達經濟規模，有助於未來帶進豐厚的廣告收入。

另外，東森購物希望透過在大陸發展直播電商，把台灣的產品銷售至大陸市場，王令麟強調，「再不搶機會，台灣的競爭優勢將不見」。