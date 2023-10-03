PC顯示器復甦牛步 宏碁電競發力

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全球PC庫存去化告一段落，市況似有緩步復甦跡象，但PC顯示器市場仍處於持續調整期，加上需求不振及總體經濟的不確定性，研調機構下修2023全年度出貨量僅剩1.2億台、年減擴大至10.3％。

不過，宏碁在美國PC顯示器市場表現優於業界，穩居前三大品牌。截至今年8月，宏碁已在美國蟬聯市占第三長達十個月，單月市占率守穩正成長、達14.4％，尤其電競顯示器更以17％的市占率，搶進第二名的排位。

IDC發布最新全球PC顯示器報告，受到市場庫存調整拖累，該季出貨總量雖達2,990萬台，但年減17.1％、且低於疫情前、2019年同期水位。各市場中，尤以北美地區和西歐衰退的最為嚴重。

市場雖預期下半年傳統旺季，將有助拉抬PC顯示器出貨動能，但IDC認為，庫存持續去化、需求依舊疲軟，加上景氣復甦牛步，今年全球PC顯示器的出貨總量將連二年衰退，年減幅從去年的不到7％、擴大至逾1成，跌到剩1.2億台左右。

IDC預期，隨著Windows 11作業系統升級潮開始，以及消費端需求逐步復甦，PC汰換週期將帶動明年PC顯示器市況回溫，但年增幅僅低個位數，直至2025年度、整體出貨量回升至1.25～1.3億台，才會達超越2019年度的水位。

IDC觀察發現，疫情大爆發前的2019年度，商用PC顯示器占整體市場的61％，但隨著疫情帶動混合工作模式興起，電競型的顯示器和更大尺寸的PC顯示器滲透率提升，目前商用顯示器產品比重已降至53％，預期未來幾年都將維持在這個比例左右。

宏碁今年來持續強攻電競顯示器，包括推出高階的45吋UWQHD電競螢幕Predator X45，及具備原生180Hz螢幕刷新率、1500R的曲面電競螢幕Nitro ED240Q S3／ED270R S3，還有全新升級QHD 2K IPS面板、刷新率提升至180Hz的27吋電競螢幕Nitro XV272U V3、2K 300Hz高更新率的XV272U KF，與旗艦級無反射的XV272U RV，和4K低藍光的XV272K LV等新品，期望在下半年到明年的升級換機潮中爭取業績增長機會。