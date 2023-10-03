亞馬遜 再推五項生成式AI應用

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在微軟、Google競相推出生成式AI相關應用的壓力下，雲端服務龍頭業者AWS（亞馬遜）2日也宣布推出五項生成式AI創新，包括AWS全面託管服務Amazon Bedrock正式上線、Meta Llama 2模型即將上線、AI程式設計助手Amazon CodeWhisperer的協助開發者撰寫程式等。

對於AWS加碼生成式AI應用，台灣相關的AWS代理商，如伊雲谷、邁達特、精誠資訊等可望受惠。

AWS資料和機器學習全球副總裁Swami Sivasubramanian表示，在過去的一年裡，資料海量爆炸、大規模彈性算力的就位，以及機器學習技術的快速進步點燃了人們對生成式AI的熱情，改變了各行各業，也改變了人們的工作方式。

面對此一趨勢，AWS再推五項創新應用，包括AWS全面託管服務Amazon Bedrock正式上線，透過統一的應用程式設計介面（API）提供AI公司的基礎模型（FM）。第二，Amazon Titan Embeddings模型可為客戶提供更多基礎模型選擇。第三，Amazon Bedrock最新導入了Meta Llama 2模型，這是第一個透過API提供完全託管Meta Llama 2模型的服務。第四，AI程式設計助手Amazon CodeWhisperer的新功能即將提供預覽，可以根據企業提供客製及建議，協助開發人員從生成式AI中獲得更大價值。第五，Amazon QuickSight的生成式BI（商業智慧）創作功能已推出預覽版，可以提高業務分析師的工作效率

AWS認為，這五項創新應用的發布，是一個「重要里程碑」，它將生成式AI提供給每個企業，從新創企業到大型企業的每個員工，從開發工程師到資料分析師，充分釋放生成式AI的潛力。

亞馬遜還指出，目前正在尋求生成式AI解決方案的企業，包括有愛迪達、Alida、BMW、Genesys、Glide、GoDaddy、Intuit、Lonely Planet、默克、國民西敏、Perplexity AI、Persistent、Quext、RareJob Technologies、Rocket Mortgage、SnapLogic、株式會社竹中工務店、Traeger Grills、PGA錦標賽、Verint、Verisk和WPS等。