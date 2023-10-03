17LIVE 有望星國上市

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直播平台17LIVE集團籌銀彈打國際盃，2日宣布和SPAC（特殊目的收購公司）VTAC簽署一項有條件買賣協議（SPA），雙方同意合併成立新公司17LIVE Group Limited，並推動在新加坡上市，將寫下新交所兩項紀錄，包括首家直播公司、首家透過SPAC借殼上市案例。

17LIVE董事長兼共同創辦人潘杰賢表示，在新交所上市，將使17LIVE可以擴大在東南亞和美國等具有高成長前景的市場版圖。

根據SPA，VTAC將以星幣9.251億元的對價收購17LIVE全部股本，條件包括VTAC以每股新幣5元（約合新台幣117.67元）發行約星幣8.03億元的VTAC新股給17LIVE公司股東，滿足特定財務目標後，VTAC再以發行價向賣方股東配發星幣1.22億元的股權。此合併案將在新交所及VTAC股東在今年底前召開的臨時股東大會上同意後完成。

新加坡首家SPAC公司VTAC執行董事兼執行長江洪輝指出，17LIVE核心直播業務和V-LIVER（虛擬主播）新業務均呈現成長潛力，並實現獲利。VTAC發起人在IPO時向VTAC投資了星幣3,000萬元，此筆投資將轉交17LIVE合併後的實體。

17LIVE的前身，是由藝人黃立成與潘杰賢等人在2015年創辦的17直播（17 Media），幾經轉型、調整組織，2018年以M17 Entertaiment集團之名赴美國紐交所上市，但以撤件收場。2020年11月17LIVE宣布黃立成將全數股權售回公司，並辭去所有職務「裸退」。

17LIVE主力產品為17LIVE應用程式APP，營運市場涵蓋日本、台灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等。截至今年6月30日，17LIVE APP在日本和台灣都是排名第一的純直播平台（按收入計算）；根據Frost & Sullivan統計，去年17LIVE APP的市占率（以收入計算）在日本為20.8％、台灣為26.9％，都是最大直播平台。