台灣大 上架KKBOX服務

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台灣大9月中旬決定以1,500萬美元相當新台幣4.8億元，參與KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）集團的現金增資案後，2日正式宣布，為擴大數位匯流布局，將上架KKBOX服務，並推出全新「台灣大KKBOX」方案，雙方正式展開產業策略結盟。

KKBOX為亞洲最具影響力的音樂串流品牌，深耕亞洲市場邁入20年，從音樂拓展至更全面的音樂串流品牌，著重用戶、創作者之間多方連結。目前KKBOX已提供破億首歌曲、破萬檔Podcast節目、個人化推薦、情境歌單、音樂社群互動功能「一起聽」，並擁有超過4,000萬首無損音質歌曲，同時創造線上與線下實體多元場景，母公司KKCompany Technologies藉由現金增資引進中華電、及台灣大的資金，主要著眼於擴大音樂串流生態圈。

台灣大2日宣布，為擴大數位匯流布局，音樂串流平台2日起，正式上架KKBOX服務，並推出全新「台灣大KKBOX」方案，一般用戶申辦「標準音質」服務，最低每月109元起，學生89元。「無損音質」服務每月最低209元起，台灣大既有MyMusic月租用戶，10月16日起可以原資費升級加入KKBOX。

標準音質方案，台灣大用戶綁約24個月，每月最低109元，比單月訂購149元划算。學生申辦任一「學生好Young專案」，每月89元。針對重視高規格音質用戶，台灣大推出無損音質方案，用戶綁約24個月，每月209元（原價299元）。