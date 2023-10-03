新機大戰 Google Pixel 8後天發表

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消費性電子旺季來臨，各大智慧手機品牌廠積極推出年度新機，繼蘋果iPhone15熱鬧問世，非蘋陣營也新機盡出。

繼華為、小米、vivo陸續發表後，Google將於10月5日凌晨發表兩款新手機，Pixel 8和Pixel 8 Pro。

外媒報導，Google Pixel 8將配置自研Tensor G3處理器、6.2吋Actua螢幕、128GB儲存空間，Pixel 8 Pro則是升級為6.7吋螢幕，螢幕尺寸更為放大，直接對接iPhone 15 Pro Max螢幕，Google預計在5日上午舉行硬體發表會，正式推出新手機。

外媒爆料指出，Pixel 8將有120Hz更新率的6.2吋Actua螢幕，前鏡頭為1,050萬畫素，背後為5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素廣角鏡頭，兩顆鏡頭採藥丸式排列，具備人臉和指紋識別，採用Google自研的G3處理器。

Pixel 8 Pro則是升級為6.7吋螢幕、除5,000萬畫素主鏡頭外，廣角鏡頭升級到4,800萬畫素，並新增4,800萬畫素長焦鏡頭，外置專業相機按鈕，也支援溫度檢測功能。兩款手機除了提供支援快充插頭，還有USB-C數據線。

另外，三星也將於近期發表Galaxy S24系列手機，採用6.1吋AMOLED螢幕、高通驍龍8 Gen 3處理器、同樣也是對接蘋果的鈦金屬邊框，但保留經典的S-Pen位置，搭載5,000mAh電池，支援45W快充。

據了解，S24將配置4個鏡頭，分別是2,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素超廣角鏡頭、5,000萬畫素5倍變焦潛望式鏡頭、1,000萬畫素3倍變焦長焦鏡頭。