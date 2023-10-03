德經處首席代表暨處長 林百科：台德優勢互補 合作為產業加值

台德交流再度交出亮眼成績單！2022年台德貿易總值超過230億美元，台灣成為德國在亞洲第五大貿易夥伴，而德國則為台灣在歐洲最重要的貿易夥伴。德國對台投資金額更在2023上半年創下歷史新高，達到9.77億美元，成為對台第二大的外國投資國。

台灣不只是一個好的生意夥伴，同時也相當具有投資價值。德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）說，仔細探究台德各自出口的數字，可以看出德國和台灣互為重要的銷售市場，近年來呈現強勁的擴張趨勢，為台德攜手奠定最穩固的基礎。半導體產業是台灣產業的骨幹，高度國際化，由於因為永續及循環經濟對這個產業變得愈來愈重要，這個也剛好是德國產業的強項，可以協助優化台灣產業產線流程。能源轉型雖然道路有些小小路障，但終究台灣產業會需要一個獨立的能源系統，達到碳中和的同時，也減少對進口的依賴，代表綠能會是唯一解方。德國在創能及儲能及綠色氫能領先技術及經驗累積，都可以成為台灣能源轉型最佳幫手。

「台灣與德國可以說是天生一對。」林百科說，強項及挑戰十分類似，同樣專注於製造業，都沒有很多天然資源，因此得依賴進口，然後再透過製造加值，然後再出口到全球。台灣與德國都具有很強的創新力及研發能力，台灣在電子業的優勢結合德國在自動化及化工領域的優勢，互補意味十足，可以互相合作為各自產業進行加值。

林百科說，從COVID-19的教訓中可以認知到，供應鏈不應該太複雜，代表不應該過度依賴單一地區或廠商，這是台灣的利多，但也看到供應鏈有縮短的趨勢，其中物流將會是一個很重要的因素，台灣產業的挑戰在於應該將供應鏈外移，讓產線靠近市場，這代表從思維根本改變，將生產線擴大海外，到不同國家系統。

「有產業的know-how，訓練有素且認真盡職的人力，能源等基礎建設，出口與進口都位於歐洲的中心，到歐洲的任何地方都相當便利。」林百科補充，德國產業基礎雄厚，許多德國公司是台灣業界的上游供應商，這也是德國與台灣合作密切的重要原因，將產線搬到德國，同樣的供應商，服務卻更快速，更便捷，共同研發創新變得更為方便。

希望可以看到更多台灣企業到德國投資。林百科說，德經處將盡力協助，讓台灣企業前進德國更為順利。假如台灣企業有興趣到德國，除了第一手資訊的提供，也會貼心瞭解需求，推薦適合的地點，代為連繫在地投資官方機構，也將盡力扮演雙方的中介協調機制，協助其善用在地資源，立足德國放眼歐洲。