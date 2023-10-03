安聯人壽百萬領袖創業計畫 壯大業務

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挑戰極限，缺少的從不是勇氣，而是來自一整個團隊的支持，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽推出全新「百萬領袖創業計畫」增員廣告，以兼具扎實訓練及優渥獎勵制度的「百萬領袖創業計畫」，提供專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金，以及24個月專案津貼，尋找勇於創夢、創業、創富的保險事業夥伴，持續搶占在台灣保險業務菁英的市占率，穩健朝2025年業務大軍增至1萬人之目標邁進。

自1995年成立後，安聯人壽便積極投入台灣市場，在業務面不斷獲利，2023年前七月不僅新契約保費位居前五大，更以15.1％市占率之銷售業績，穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費累計第一名之佳績，維持台灣投資型保單領導品牌之地位。

在疫情衝擊的逆勢中，前七月壽險業人力成長數亦排名業界第二。

安聯人壽總經理林順才表示：「在市場契機及擴大業務服務範疇雙重考量下，促使我們決定加速增員、增才的腳步，積極延攬各界人才；安聯將持續以數位化打造全方位的智能輔銷工具，培訓高效能的數位業務人才，並積極推動業務夥伴加入『百萬圓桌協會』（Million Dollar Round Table, MDRT）會員，力拚在2024年有逾300位業務菁英擠身MDRT，放眼在2025年將業務大軍規模擴編至1萬人之中長期目標，為安聯人壽業務團隊挹注新血。」

安聯人壽在2015年起啟動組織發展增員計畫，並順利在2020年突破5,000人業務大軍的第一階段目標。

展望第二階段的增員策略，安聯業務長劉育群指出，「安聯將延續『升遷管道透明、扎教育訓練制度』的企業文化優勢，積極推動領先就業市場的『百萬領袖創業計畫』，提供新進業務同仁專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24個月專案津貼，以及晉升獎金等專案內容，幫助對創業有理想、有想法、有企圖心的朋友，在安聯『百萬領袖創業計畫』的培訓下，能夠不斷超越極限，蓄勢待發、勇闖精彩、成為領袖拓展創業夥伴和建構長遠的保險事業。因此，無論是微型創業家、斜槓族，或是想要發掘人生新路創業小萌新、二度創業者，都歡迎成為安聯人壽的保險事業夥伴，透過逐步職級晉升，培育新世代成為擁有國際視野的業務菁英，並逐步建構出自己理想的保險事業。」