默克 環境、社會、人才 全方位推進永續

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全球領先的科學與科技公司默克，從200多家台灣最具指標性企業中脫穎而出，榮獲「天下永續公民獎」外商組企業新秀獎，同時獲得首屆延伸舉辦的「天下人才永續獎」外商企業組第四名以及「親子天下友善家庭職場獎」雙料肯定，總計囊括三項大獎殊榮。

以永續為企業核心價值的德國默克集團於1668年成立，將永續思維落實在商業決策與產品設計中，達到科技創新與環境共榮的雙贏局面。利用其科技與科學的專長，默克預計在2030年以永續解決方案造福全球10億人口以及將永續整合至價值鏈中，並且在2040年達到氣候中和並減少資源消耗的永續目標。

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示：「身為跨越五個世紀的百年企業並在台深耕超過30年，默克一直秉持著永續發展的核心價值。我們不論在環境、社會及人才等三大構面全方位推進永續行動，期許在促進經濟發展的同時，將對環境所造成的可能影響降到最低。此外，我們也長期投身於科普教育的推廣，默克志工的足跡遍布台灣每個鄉鎮角落，永續是帶動企業和社會躍升的重要力量，我們將持續發揮默克影響力，與社會共好。」

近年來，循環經濟成為永續浪潮的顯學。默克的綠色行動不僅落實在產品開發和生產製程中，更希望能夠延長產品使用的生命週期，發揮從「搖籃到搖籃」的循環經濟精神。2021年，默克高雄廠將晶片製造的關鍵稀有原料—鎵鋁合金回收再利用，成為半導體材料業界首創；2022年，默克桃園廠將廢棄的濾材再製成耐火磚及馬賽克磚，賦予資源一個再生的機會。默克也將永續和廢棄物再利用的創意與科普教育結合，並攜手顯示器企業夥伴共同將廢棄偏光片、液晶測試片製成科普教具，用淺顯易懂的實驗，引發台灣學童對科學的好奇心和學習動機，培養下一代未來的科學、科技、工程、數學（STEM）人才。

默克積極實踐對環境友善的承諾，在重視企業社會責任的同時，積極投入社會參與活動，長期資助淡江大學教育中心所舉辦的「化學遊樂趣」科普教育計畫，藉由行動化學車和跑跑分析車走進全台偏鄉的中小學校園，進行化學教育巡迴推廣活動。

此外，自2017年以來，默克與國科會合作「台灣科普環島列車」，成為台灣首家參與該活動的企業，每年公司都會號召三大事業體擁有不同背景與專長的同仁加入，在多彩活潑設計的車廂內帶領學童進行趣味科學實驗。2022年，為了縮短科學教育的城鄉差距，默克更首次贊助1,000名偏鄉學童來參加科普環島列車的交通與住宿費用，希望將科學的樂趣散播至這片土地上的每一個角落。