達德 鹿威、中威風場 順利完成再融資

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德商wpd（達德能源）為一家陸域風電及太陽光電開發與營運商，總部位於德國布萊梅，是台灣最大的民營陸域風電開發商。

在全球，wpd已設置超過2,630座風力發電機組，總裝置容量超過6,110MW，而在台灣，wpd已在地耕耘20餘年，營運超過480MW的陸域風電及近20MWp的太陽光電。

2023年是wpd在投入台灣再生能源產業、協助淨零轉型政策上達到重要里程碑的一年，除了在台灣第200座陸域風機的正式商轉之外，也陸續達成6座目前台灣體型最大陸域風機的吊裝工程，並在今年8月底順利完成了鹿威風力發電公司及中威風力發電公司的再融資案。

鹿威及中威共有78座陸域風機，分別位於彰化鹿港與台中沿海地區，總裝置容量近180MW。鹿威風場最早於民國96年開始商轉，而中威風場則是民國98年，兩者皆是台灣運轉歷史悠久的風場，一年就可提供將近396,750,000度電，相當於93,928戶的家庭年用電量。

此次的再融資案由2家台灣在地銀行及2家國際銀行的在地分行，共4家的銀行團一同安排，不僅改善了專案公司的資金結構，也提供了額外的營運資本。

wpd國際專案融資主管柯朗夫（Ralf Ketteler）表示，台灣是wpd集團在亞洲地區的關鍵市場，wpd很早就意識到台灣所蘊含的巨大潛力，也將自身定位為台灣能源轉型不可或缺的一部分。

自從2015年簽訂巴黎氣候協定後，減碳議題及能源轉型成為世界各國齊心努力的方向，愈來愈多國家和企業參與環境保護，並積極聚焦相關的必要政策，實現減碳承諾。而風力發電作為百分之百的潔淨能源，在世界各國能源轉型政策中扮演了至關重要的角色。

隨著鹿威和中威陸域風場的再融資成功，wpd展現出對於台灣再生能源市場堅定且長期的信心，而在綠能發展的腳步上，wpd達德能源也一直與台灣政府並肩同行，盼多元化綠電之一的陸域風電能做為一解方，為台灣的減碳之路盡一份力量。