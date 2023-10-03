裕隆LINE GO 一站式交通服務上路

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LINE GO 小檔案

裕隆集團為達成執行長嚴陳莉蓮宣示的「全域移動」願景，今年以來動作頻頻，在入股LINE TAXI後，2日與LINE共同宣布推出全新「LINE GO」一站式整合交通移動服務，裕隆集團價值鏈可直接串接至LINE生態圈，一次坐擁360萬會員，力拚三年內獲利。

LINE TAXI會員已同步於2日陸續接獲升級LINE GO的通知，上線後首發將包括「LINE TAXI叫車服務」推出業界首創AI語音叫車（AI-Call）、新增多元車種選擇與不限車種叫車服務；全新租車服務「自遊租」24小時聰明租還；「機場接送服務」車種擴增、範圍擴大。

LINE GO執行長陳泰成表示，LINE TAXI重新定位品牌為LINE GO，營運邁向第四年，累計完成旅運趟次超過3,000萬趟，目前LINE TAXI會員數已達到360萬、合作駕駛1.3萬位，隨著此次強化導入裕隆集團更多元的出行服務，雖今年僅剩一季，但預期年底前將可達到380萬會員數，合作駕駛希望擴增至逾1.4萬位。

藉由此次升級，陳泰成表示，LINE GO也推出多項創新服務，例如叫車服務，考量到仍有許多乘客習慣以語音叫車，因此推出業界首創AI-CALL服務，更新增包括如「無障礙多元車」、「寵物友善車」等更多元車種，以滿足乘客各種不同需求。

而在結合裕隆集團格上租車服務部分，裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛指出，裕隆作為服務供應商，可提供不僅止於集團品牌的車款，目前車隊數約1,700輛、可提供15款車，年底將達2,000輛規模。

此次升級LINE GO同時提供的「自遊租」除可24小時使用，並可在雙北逾100個停車場租還，搭配AI快速審核，相信可更為滿足車主需求。

至於機場接送服務升級，陳泰成說明，新增服務包含「車種擴增」加入豪華車隊接送外，也將於11月再擴大「預約機場接送」範圍，在既有台北松山、桃園機場，再加入台中清泉崗機場、高雄小港機場，也將新增桃園機場的「即時機場接機」服務。

裕隆集團金融水平事業總經理許國興表示，此次裕隆與LINE可謂是「強強聯手」，整合雙方線上線下優勢，進一步實現集團在人、車、生活結合的願景，更掌握MaaS移動生活未來新趨勢，未來將以階段性發展目標逐步強化市場佈局，中長期目標則計畫「從乘客拓展到車主服務」，提供充電樁、電動車、車主美容等，邁向一站式車主服務平台，並預計持續開發新合作夥伴，朝向「開放平台角色」邁進。