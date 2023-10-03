Line Go將發展新能源車隊

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裕隆集團於下半年邁入70周年高潮，上周裕隆城風光開幕外，旗下自有品牌納智捷（LUXGEN）n7、中華電動商用車、MG、裕日車X-Trail輕油電及KICKS e-POWER等多品牌新能源車，更是話題不斷。2日LINE GO發表會上，也特別展示n7試裝車及KICKS e-POWER，作為LINE GO未來發展新能源車隊的宣示。

為將集團服務價值鏈完整串接至LINE生態，正式推出LINE GO之前，裕隆集團整合格上租車等相關企業，特別成立裕隆集團移動服務事業群，就是為了強化LINE GO創新移動服務平台，裕隆集團金融水平事業總經理許國興表示，在LINE GO上線後，也正式為裕隆集團MaaS移動服務樹立新的里程碑。

事實上，身為首輛國產純電車，納智捷n7近期話題不斷，即使早先已於鴻海董事長劉揚偉的試駕影片中曝光，上周在裕隆城開幕時，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭著n7出場仍受到各界關注，此次於LINE GO記者會上再度現身，依然是許多媒體目光焦點。

對於LINE GO是否會與n7合作打造純電車隊，LINE GO執行長陳泰成表示，目前新能源車款約100輛，LINE GO將持續提升車隊中的電動車比例，在推動計程車產業創新的同時，也能帶動計程車產業朝減碳及永續發展的目標邁進，為乘客、駕駛、產業創造更多正向循環。

裕隆移動服務事業群總經理林群盛則喊話：「未來有很多可能，樂觀且期待很快與n7合作。」若按照n7的交車時程，林群盛表示，LINE GO明年應就可看到n7車隊。

據了解，為迎接後續n7上市，納智捷近期已積極展開相關準備工作，除硬體部分，亦全力打造數位會員應用生態系的創新服務模式，將與移動服務事業群緊密合作，以O2O（Online to Offline）模式整合維修、保險、車貸、租賃、中古車、充電服務與車聯網，建構完整的智慧移動服務生態系。

隨著LINE GO正式上線，未來在納智捷車主服務，預料也將扮演著重要角色。