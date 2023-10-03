新青安 房貸助攻 六都移轉棟數9月雙增

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9月六都建物買賣移轉棟數

缺工緩解、交屋潮支撐，加上政府釋出新青安房貸政策催出剛性購屋需求，六都9月買賣移轉2.1萬棟，月增4.4％、年增14.8％，連續三個月出現年增翻正，並帶動第三季六都買賣移轉棟數創下近五季以來新高。以此趨勢推估，今年全年全台交易量有機會超過29萬棟。

根據六都地政局2日公布資料顯示，除台南、高雄9月買賣移轉棟數較8月衰退外，其餘四都均較8月成長；與去年同期相較，六都今年9月同步正成長，其中又以台北、新北年增30.8％、28.7％成長最為明顯，台北、桃園都在9月寫下今年單月新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年房市的市況低迷，今年7至9月利空出盡，整體市場呈現自用當道，移轉棟數已經連續三個月年增率翻正，對比過去景氣熱絡時交易量動輒30萬棟以上，目前房市表現不強也不弱，全年有機會超過29萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年缺工、缺料逐漸緩解，各地新屋交屋潮陸續出現，加上新青年安心成家優惠貸款方案上路後，不少原本就有購屋計畫的民眾加速決策速度，使房市買氣穩步回升。未來新屋完工潮將陸續出現，將挹注交易量表現，不過，總統大選、全球經濟局勢等變數，市場可能會出現暫時觀望氣氛，房市前景仍須審慎看待。

以今年前三季來看，六都合計買賣移轉棟數為16.8萬棟、年減10.3％，仍創下五年來同期新低，六都中北北桃三都年減幅均超過1成，中南部三都則在1成以內。

台南、高雄第三季單季買賣移轉棟數雖分別年增12.3％和7.3％，但高雄累計前三季買賣移轉棟數26,257棟、台南16,648棟，則雙雙創下近五年同期新低紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年受總體經濟景氣疲弱、通貨膨脹、打炒房政策等影響，讓房市動能趨緩，台南在未受政策干擾前，受南科發展帶動房市表現熱絡，仰賴先前這2、3年公開的預售建案陸續完工交屋，也反映在本季移轉表現上。

南二都不少熱區均進入交屋期，帶動大量移轉量能，高雄包括如楠梓476戶預售大案「銳揚天鵝堡」、橋頭「森遠」、三民區預售大案「郡都當代」、中都重劃區預售案「樹禾苑」等均有大量交屋。