Bosch亞太區研發辦公室 落腳台中

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看準台中電動自行車產業的發展前景及優秀研發人力，電動自行車關鍵零組件供應商-德國博世（Bosch）集團，繼三年前將亞太總部搬到台中南屯之後，「亞太區研發辦公室」也決定落腳台中南屯，2日開幕營運，預料將可強化博世集團在台中的研發量能。

德國博世這次在台中設立亞太區研發辦公室，不僅讓研發團隊有更完善機器設備與場域，更能鄰近自行車產業上下游供應鏈，隨時因應亞洲市場客戶需求，靈活調整產品設計，刺激亞洲市場，有效促進台中整體經濟發展。

博世集團執行長Claus Fleischer指出，集團不僅看好台中電動自行車產業發展前景，並考量歐盟對大陸電動自行車課徵反傾銷稅，及中美貿易戰影響其在美國業務，在2020年做出艱鉅的決定，將亞太總部從中國蘇州遷移至台中南屯，不僅更加鄰近自行車產品供應鏈廠商，加上台中人才具備優異的工程專業、商業經營、市場行銷等整合能力，相信亞太研發辦公室的成立，必能有效強化集團在台中的研發量能。

台中經發局長張峰源表示，台中為全台第二大城市，挾帶著超過283萬人口強勁消費力，並擁有氣候宜人、位置居中、成熟產業聚落等優勢，近年已成為外商投資首選，如美商美光記憶體、愛爾蘭商速聯集團，以及德商西門子歌美颯等。由於這些外商的投資進駐，為台中帶來豐沛的研發資源、高階人才，以及新穎的產品與服務，有效嘉惠台中，甚至是台灣整體經濟發展，歡迎博世集團未來持續加碼投資台中，市府將全力協處。

經發局指出，台中向以精密機械產業聚落著稱，其中自行車產業扮演要角，許多知名大廠如巨大集團、永祺車業、永湖集團、台萬工業，均先後在台中加碼投資擴廠，若再加上速聯集團百億潭子新廠，預估台中未來自行車產業供應鏈產值將穩定成長，所產生的經濟綜效相當可觀。