樂天餐飲 重啟在台展店

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看好台灣疫後餐飲市場高速復甦，新加坡最大中餐連鎖餐飲集團「樂天餐飲集團」決定重啟在台展店腳步，旗下「樂天皇朝」開出全台第二家－新店誠品店，預計今年底會再開出第三間「樂天皇朝」，同時帶進全新品牌「樂蝦拉麵」並直接開出二間店，目標今年底前在台有四間門店，年營收上看1.2億元。

樂天餐飲集團執行董事劉素華表示，疫後台灣外食餐飲市場復甦速度領先亞洲其他華人市場，為此樂天餐飲集團希望以多品牌佈局，以不同業態與價位的餐飲服務，提供台灣外食消費者多元多變用餐需求。劉素華表示，除現有品牌繼續擴點，樂天餐飲還會引進集團其他自創品牌來台。

樂天餐飲集團旗下有12個餐飲品牌，並於全球10國開設超過110間分店，其中「樂天皇朝」最知名，於2015年進軍台灣，進駐微風信義店，並於2019年1月開設台北大直分店。受疫情影響，去年台灣樂天皇朝兩店營收約8,000萬元，由於Att大直商場結束營業，「樂天皇朝」大直店今年5月不得不跟著淡出市場。

看好新店地區的中式餐飲市場，重啟展店的「樂天皇朝」插旗全新落成的裕隆城誠品生活，為進駐新北市的第一站，「樂天皇朝誠品新店店」並與商場同步正式開幕。

「樂天皇朝」不斷為台灣小籠包開發新可能性，除單籠可享蟹粉、鵝肝、起司等八種風味的八色小籠包，為裕隆城誠品生活分店開幕，更將新店茶文化特色灌注小籠包，以新店特色包種茶結合小籠包與生煎包概念，推出全新限定「脆皮包種鮮蝦小籠包」。